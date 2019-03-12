2019-03-12T19:46:21+03:00
Политика

В Госдуме оценили призыв Европарламента по «Северному потоку – 2»

Принятую Брюсселем резолюцию назвали очередной американской мерой, направленной на сдерживание России
Елена АКИМОВА
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В Госдуме встали на защиту проекта "Северный поток -2"В Госдуме встали на защиту проекта "Северный поток -2"Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Брюссель заявил о принятии документа, который допускает исключение Москвы из списка стратегических партнеров, а также расширение санкционного давления на нашу страну. Это связано с проектом «Северный поток -2», работы по строительству которого сейчас активно ведутся.

В Госдуме уверены, что данные заявления – это проамериканская мера, попытка еще раз надавить на Россию.

Данный документ не является обязательным к исполнению всеми странами-участницами Европарламента. А это значит, что многие государства, которые спонсируют весь Евросоюз, могут проигнорировать данный документ. Речь идет о Германии, Франции, Австрии, вряд ли данные государства поступятся собственной энергетической безопасностью.

- Мы считаем их разумными и считаем, что уж европейские политики в конце концов найдут в себе силы, чтобы не пойти вслед за риторикой (США. — Ред.) и не станут наносить ущерб их собственным национальным, экономическим интересам и перспективам развития, - комментирует газете «Известия» первый заместитель председателя комитета Государственной думы по экономической политике Владимир Гутенев.

Депутат уверен, что Москве давно пора взглянуть на ситуацию более критично и принять ответные жесткие меры ко всем, кто поддерживает антироссийские санкции.

Ранее министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль прокомментировала заявление Соединенных Штатов о возможном введении санкций в отношении компаний, которые принимают участие с реализации проекта «Северный поток-2». По ее словам, это вызывает целый ряд вопросов с точки зрению международного права.

Сайт kp.ru писал, что американский министр энергетики Рик Перри допустил возможность введения новых санкций в отношении проекта строительства газопровода "Северный поток-2". Дело в том, что Вашингтон считает трубопровод политическим проектом, а не экономическим.

ИСТОЧНИК KP.RU

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