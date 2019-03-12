Nord Stream 2 AG ответила на призыв Европарламента остановить «Северный поток - 2»

СЕГОДНЯ 19:51 2019-03-12T19:51:49+03:00

Как подчеркнули в компании, принятая ЕП резолюция не имеет обязательной силы

Изменить размер текста: A A

Во вторник, 12 марта, компания Nord Stream 2 AG, занимающаяся реализацией проекта «Северный поток - 2», прокомментировала принятую Европарламентом (ЕП) резолюцию с призывом остановить строительство газопровода, который должен соединить Россию и Германию по дну Балтийского моря.

В частности, официальный представитель компании Йенс Мюллер заметил, что одобренный ЕП документ не имеет обязательной силы и никак не меняет правовую базу, которая регулирует реализацию проекта и которая «также была сформирована Европейским парламентом».

«Не имеющее обязательной силы политическое решение Европейского парламента о состоянии отношений между ЕС и Россией не меняет правовой базы, регулирующей реализацию проекта "Северный поток - 2"», - приводит слова Йенса Мюллера ФАН.

При этом представитель Nord Stream 2 AG пояснил, что правовая база, о которой идет речь, состоит из законодательства ЕС, международных конвенций и национального законодательства стран, расположенных вдоль маршрута газопровода.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее во вторник Европарламент принял резолюцию с призывом остановить строительство газопровода «Северный поток - 2». Как отмечалось, за этот документ проголосовали 402 депутата, против же выступили только 163 законодателя, а еще 89 воздержались.

ИСТОЧНИК KP.RU