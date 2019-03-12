2019-03-12T19:51:49+03:00
Политика

Nord Stream 2 AG ответила на призыв Европарламента остановить «Северный поток - 2»

Как подчеркнули в компании, принятая ЕП резолюция не имеет обязательной силы
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments4
Nord Stream 2 AG ответила на призыв Европарламента остановить «Северный поток - 2»Nord Stream 2 AG ответила на призыв Европарламента остановить «Северный поток - 2»Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Во вторник, 12 марта, компания Nord Stream 2 AG, занимающаяся реализацией проекта «Северный поток - 2», прокомментировала принятую Европарламентом (ЕП) резолюцию с призывом остановить строительство газопровода, который должен соединить Россию и Германию по дну Балтийского моря.

В частности, официальный представитель компании Йенс Мюллер заметил, что одобренный ЕП документ не имеет обязательной силы и никак не меняет правовую базу, которая регулирует реализацию проекта и которая «также была сформирована Европейским парламентом».

«Не имеющее обязательной силы политическое решение Европейского парламента о состоянии отношений между ЕС и Россией не меняет правовой базы, регулирующей реализацию проекта "Северный поток - 2"», - приводит слова Йенса Мюллера ФАН.

При этом представитель Nord Stream 2 AG пояснил, что правовая база, о которой идет речь, состоит из законодательства ЕС, международных конвенций и национального законодательства стран, расположенных вдоль маршрута газопровода.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее во вторник Европарламент принял резолюцию с призывом остановить строительство газопровода «Северный поток - 2». Как отмечалось, за этот документ проголосовали 402 депутата, против же выступили только 163 законодателя, а еще 89 воздержались.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Венесуэле расследуют причастность Гуайдо к атаке на энергосистему страны
Работа электросетей Венесуэлы восстановлена почти по всей территории страны
Первый конкурс проектов в IT-сфере «8-Bit» стартовал в Калуге
В Госдуме оценили призыв Европарламента по «Северному потоку – 2»
Украинский депутат подал в суд на главу Рады из-за голосования за стратегический курс на НАТО
МИД Австрии отреагировал на критику Вашингтона по «Северному потоку-2»
Патрушев заявил о предстоящем сокращении гособоронзаказа
Россияне рассказали, куда отправятся на майские праздники
Boeing 737 Max 8 авиакомпании Norwegian развернулся в воздухе и возвращается в Стокгольм
Правительство РФ направит 70 млрд руб на оснащение школ российским ПО
Германия, Британия и Франция закрывают воздушное пространство для Boeing 737 MAX 8
Роман Старовойт рассказал, почему 2019 год в Курской области объявлен Годом дорог
Лечить сердечные патологии будут с помощью стволовых клеток
Роман Старовойт: «Задача нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» - стремиться снизить число погибших до нуля»
Уже 25 авиакомпаний отказались от эксплуатации Boeing 737 MAX после катастрофы в Эфиопии
Профильный комитет Госдумы готов доработать закон о хостелах