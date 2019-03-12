Nord Stream 2 AG ответила на призыв Европарламента остановить «Северный поток - 2»
Во вторник, 12 марта, компания Nord Stream 2 AG, занимающаяся реализацией проекта «Северный поток - 2», прокомментировала принятую Европарламентом (ЕП) резолюцию с призывом остановить строительство газопровода, который должен соединить Россию и Германию по дну Балтийского моря.
В частности, официальный представитель компании Йенс Мюллер заметил, что одобренный ЕП документ не имеет обязательной силы и никак не меняет правовую базу, которая регулирует реализацию проекта и которая «также была сформирована Европейским парламентом».
«Не имеющее обязательной силы политическое решение Европейского парламента о состоянии отношений между ЕС и Россией не меняет правовой базы, регулирующей реализацию проекта "Северный поток - 2"», - приводит слова Йенса Мюллера ФАН.
При этом представитель Nord Stream 2 AG пояснил, что правовая база, о которой идет речь, состоит из законодательства ЕС, международных конвенций и национального законодательства стран, расположенных вдоль маршрута газопровода.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее во вторник Европарламент принял резолюцию с призывом остановить строительство газопровода «Северный поток - 2». Как отмечалось, за этот документ проголосовали 402 депутата, против же выступили только 163 законодателя, а еще 89 воздержались.
ИСТОЧНИК KP.RU