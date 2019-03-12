2019-03-12T18:42:46+03:00
В мире

В Европарламенте призвали остановить «Северный поток-2»

Большинство депутатов поддержало прекращение строительства газопровода
Мария БЕРК
Поделиться:
Комментарии: comments3
Евросоюз, ради «подхрюкивания» Штатам, вряд ли поставит под удар свою экономику и откажется от «Северного потока-2»Евросоюз, ради «подхрюкивания» Штатам, вряд ли поставит под удар свою экономику и откажется от «Северного потока-2»Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В Европе в очередной раз готовятся к ужесточению отношений с Россией. Депутаты Европарламента большинством голосов поддержали резолюцию, которая позволит применить индивидуальные санкции в отношении россиян, уличенных в нарушении прав человека. За проголосовали 402 депутата, против — 163, а 89 — воздержались.

Одним из ключевых пунктов стала рекомендация запретить строительство «Северного потока-2». По мнению парламентариев, газопровод приведет к серьезной зависимости Евросоюза от поставок российского газа. Кроме того, это угрожает внутреннему европейскому рынку и не соответствует энергетической политике Евросоюза и его интересам.

Помимо этого, в Европарламенте предложили больше не рассматривать Россию как стратегического партнера. Связано это с тем, что якобы Москва не соблюдает принципы соглашения о партнерстве и сотрудничестве, поэтому Брюссель рекомендует Евросоюзу пересмотреть политику в отношении России.

Инициатором резолюции стала латвийский евродепутат Сандра Калниете. Она настаивает на введение жестких мер в отношении Москвы за «нарушение международного права».

- После принятия этой резолюции, которая носит рекомендательный характер, интересно последить за реакцией Евросоюза и, в частности, Германии, которая является основным бенефициаром проекта «Северный поток-2». Ангела Меркель уже недвусмысленно высказалась на этот счет — ФРГ заинтересована в поставках российского газа, - сказал «КП» политолог Алексей Мартынов. - Что же касается декларации Европарламента — это наглядный пример слов Владимира Путина — это то самое «подхрюкивание». Резолюция - это слова не Европы, а США. Инициатором выступила евродепутат от Латвии, прямой проводник американского контента из Вашингтона. Голосование в Европарламенте - результат работы американских лоббистов в Европе. Но Евросоюз, ради «подхрюкивания» Штатам, вряд ли поставит под удар свою экономику и откажется от «Северного потока-2».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Европарламент принял резолюцию с призывом остановить «Северный поток - 2»

Во вторник, 12 марта, Европарламент в ходе пленарной сессии в Страсбурге принял резолюцию с призывом остановить строительство газопровода «Северный поток - 2». Кроме того, в документе содержатся такие предложения, как предусмотреть возможность введения новых антироссийских санкций, в том числе ограничить доступ РФ к финансам и технологиям, а также больше не считать Москву стратегическим партнером (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
"За Багратионов остается только молиться": Потомки грузинских царей сойдутся в суде
Глава канцелярии Российского императорского дома, кандидат исторических наук Александр Закатов прокомментировал «КП» конфликт между потомками грузинских царей, близких родственников Романовых, которые встретятся в зале суда 13 марта
Новости 24
Boeing 737 Max 8 авиакомпании Norwegian развернулся в воздухе и возвращается в Стокгольм
Правительство РФ направит 70 млрд руб на оснащение школ российским ПО
Германия, Британия и Франция закрывают воздушное пространство для Boeing 737 MAX 8
Роман Старовойт рассказал, почему 2019 год в Курской области объявлен Годом дорог
Лечить сердечные патологии будут с помощью стволовых клеток
Роман Старовойт: «Задача нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» - стремиться снизить число погибших до нуля»
Уже 25 авиакомпаний отказались от эксплуатации Boeing 737 MAX после катастрофы в Эфиопии
Профильный комитет Госдумы готов доработать закон о хостелах
Эксперт рассказал, почему число курильщиков никогда не сократится до 5 процентов
Трамп раскритиковал современные самолеты за сложность управления
HBO выпустила тизер-трейлер нового сериала про Чернобыль
Врио губернатора Курской области Роман Старовойт: «Наша задача – решить проблемы, которые будут тормозить нацпроект «Безопасные и качественные дороги»
Арашукова временно отстранили от должности в Совете Федерации
Спасенная из захламленной квартиры девочка-маугли начала говорить
Глава МИД Австрии пришла на встречу с Лавровым в павловопосадском платке
Политолог рассказал о болезни Порошенко
Лавров прокомментировал выделение США средств на противодействие России
Венесуэла дала американским дипломатам 72 часа, чтобы покинуть страну
Мохамед Салах согласен пожертвовать Лигой Чемпионов ради титула в АПЛ
На Тверской раскинется Ялтинская набережная
«Газпром» остановит транзит газа через Украину и Болгарию в Турцию
Пассажирки бросили монеты в двигатель самолета на удачу
Роскосмос показал самый мощный в мире ракетный двигатель
Первым человеком на Марсе может стать женщина
В Эфиопии на месте крушения Boeing нашли телефон с видео последних секунд перед авиакатастрофой
Предпенсионеры смогут получать алименты
Курение, ожирение и диабет вызывают старение мозга
Капитан арестованного судна с российскими моряками пригрозил перекрыть Босфор