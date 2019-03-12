В Европарламенте призвали остановить «Северный поток-2»

В Европе в очередной раз готовятся к ужесточению отношений с Россией. Депутаты Европарламента большинством голосов поддержали резолюцию, которая позволит применить индивидуальные санкции в отношении россиян, уличенных в нарушении прав человека. За проголосовали 402 депутата, против — 163, а 89 — воздержались.

Одним из ключевых пунктов стала рекомендация запретить строительство «Северного потока-2». По мнению парламентариев, газопровод приведет к серьезной зависимости Евросоюза от поставок российского газа. Кроме того, это угрожает внутреннему европейскому рынку и не соответствует энергетической политике Евросоюза и его интересам.

Помимо этого, в Европарламенте предложили больше не рассматривать Россию как стратегического партнера. Связано это с тем, что якобы Москва не соблюдает принципы соглашения о партнерстве и сотрудничестве, поэтому Брюссель рекомендует Евросоюзу пересмотреть политику в отношении России.

Инициатором резолюции стала латвийский евродепутат Сандра Калниете. Она настаивает на введение жестких мер в отношении Москвы за «нарушение международного права».

- После принятия этой резолюции, которая носит рекомендательный характер, интересно последить за реакцией Евросоюза и, в частности, Германии, которая является основным бенефициаром проекта «Северный поток-2». Ангела Меркель уже недвусмысленно высказалась на этот счет — ФРГ заинтересована в поставках российского газа, - сказал «КП» политолог Алексей Мартынов. - Что же касается декларации Европарламента — это наглядный пример слов Владимира Путина — это то самое «подхрюкивание». Резолюция - это слова не Европы, а США. Инициатором выступила евродепутат от Латвии, прямой проводник американского контента из Вашингтона. Голосование в Европарламенте - результат работы американских лоббистов в Европе. Но Евросоюз, ради «подхрюкивания» Штатам, вряд ли поставит под удар свою экономику и откажется от «Северного потока-2».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Европарламент принял резолюцию с призывом остановить «Северный поток - 2»

Во вторник, 12 марта, Европарламент в ходе пленарной сессии в Страсбурге принял резолюцию с призывом остановить строительство газопровода «Северный поток - 2». Кроме того, в документе содержатся такие предложения, как предусмотреть возможность введения новых антироссийских санкций, в том числе ограничить доступ РФ к финансам и технологиям, а также больше не считать Москву стратегическим партнером (подробности)