Глава ГИБДД поддержал введение штрафов за превышение скорости на 10 км/ч

СЕГОДНЯ 21:53 2019-03-12T21:53:13+03:00

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Во вторник, 12 марта, стало известно, что в ГИБДД поддержали идею введения штрафов за превышение скорости на 10 км/ч. Как заявил глава ведомства Михаил Черников, снижение порога превышения скорости, за которое грозит денежное взыскание, - с 20 км/ч до 10 км/ч - просто необходимо.

«Конечно, поддерживаем… Это необходимо делать», - приводит слова Черникова ТАСС.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в феврале министерство транспорта РФ также поддержало идею ужесточения санкций за нарушения правил дорожного движения. Как отмечалось, Минтранс предложил ввести штраф в 500 рублей за превышение скорости на 10-20 км/ч и повысить санкции за остальные превышения.

Между тем глава ГИБДД Михаил Черников еще в декабре прошлого года заявил о необходимости повышать штрафы за нарушения ПДД, потому что, по его словам, «в городе с ограничением в 60 км/ч ездят до 100 км/ч, а штраф за это всего 250 рублей».

ИСТОЧНИК KP.RU