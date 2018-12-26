2018-12-26T11:27:43+03:00
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Глава ГИБДД: Надо повышать штрафы за нарушения ПДД

Михаил Черников прокомментировал инициативы чиновников об ограничениях в дорожном движении
Олег АДАМОВИЧ@OAAdamovich
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Начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Михаил Черников на радио `Комсомольская правда`.Начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Михаил Черников на радио `Комсомольская правда`.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Сейчас идут обсуждения, не надо ли нам вернуть штраф за превышение скорости до 20 км/ч. Эту идею активно поддерживают столичные власти. Но начальник ГИБДД России Михаил Черников считает, что это преждевременная мера.

- Сначала надо навести порядок на дорогах, - ответил на вопрос «Комсомольской правды» главный дорожный полицейский. - Ограничения максимальной скорости должны соответствовать качеству трассы. Мы знаем о случаях, когда построена отличная 4-полосная дорога, есть разделение встречных потоков, а стоит ограничение в 60 км/ч. Понятно, что это не правильно. Поэтому сначала надо проверить правильность установки лимита скорости на всех основных дорогах, а потом вводить штраф за превышение на 20 км/ч.

Кроме этого, Черников не поддержал другую инициативу чиновников: отменить скидку в 50% на уплату штрафов

- Главное — не деньги собрать, а людей дисциплинировать, - уверен начальник ГИБДД.

По мнению полицейского, надо повышать штрафы. Потому что «в городе с ограничением в 60 км/ч ездят до 100 км/ч, а штраф за это: 250 руб.». Водители это воспринимают чуть ли не как плату за право ездить быстрее. Это не правильно.

- Сейчас нарушать экономически выгодно, - сказал Черников. - Но главное же для нас — безопасность. Поэтому скидку надо сохранить, а штрафы повысить.

На самом деле, логично - скидка стимулирует водителей платить, повышение наказания сделает автомобилистов дисциплинированнее.

Михаил Черников заявил, что в последнее время слишком часто вводятся поправки в ПДД,

- Да, законодатели хотят улучшить дорожные условия, сделать движение безопаснее, - сказал начальник ГИБДД. - Но слишком частные поправки не идут на пользу, водители не успевают их запомнить. Я думаю, все поправки в ПДД надо принимать пакетом раз в год или реже.

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