СЕГОДНЯ 10:57 2019-02-15T10:57:31+03:00

В России могут ввести штраф в 500 рублей за превышение скорости на 10 км/ч Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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В пятницу, 15 февраля, появилась информация о том, что министерство транспорта РФ предложило правительству ввести ряд изменений в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). В частности, речь идет об ужесточении санкций за нарушения правил дорожного движения.

По некоторым данным, Минтранс предложил ввести штраф в 500 рублей за превышение скорости на 10-20 км/ч и повысить санкции за остальные превышения. Между тем в МВД считают, что необходим единый штраф за превышение скоростного лимита на 10-40 км/ч. При этом в министерстве внутренних дел уверены в том, что действовать такой штраф должен только в пределах населенных пунктов, пишет газета «Коммерсант».

Стоит отметить, что в настоящее время за превышение скорости менее чем на 20 км/ч не штрафуют.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, глава ГИБДД Михаил Черников еще в декабре прошлого года заявил о необходимости повышать штрафы за нарушения ПДД, потому что, по его словам, «в городе с ограничением в 60 км/ч ездят до 100 км/ч, а штраф за это всего 250 рублей».

ИСТОЧНИК KP.RU