США ведут переговоры о предоставлении убежища для лидаров Венесуэлы

12 Март 23:59 2019-03-13T00:04:37+03:00

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США надеются, что члены правительства Венесуэлы покинут страну сами, и даже ведут переговоры с другими государствами о предоставлении некоторым лидерам Боливарианской республики убежища. Об этом сообщил 12 марта специальный представитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс.

Он отметил, что возможность для членов правительства Мадуро уехать из страны, обговаривается как одно из условий политического перехода власти в республике.

“Возникает вопрос - куда они могут уехать? Возможно, они захотят уехать на Кубу или в Россию, но есть и другие места, и мы будем вести переговоры на эту тему", - пояснил Абрамс.

По его словам, Вашингтон может помочь им уехать и готов это сделать. Но пока никто из руководителей Венесуэлы не изъявил желания сбежать на чужбину. Представитель Госдепа подчеркнул, что чиновникам мадуро следовало бы принять такое решение, передает ТАСС.

Среди стран, которые по мнению США могут принять венесуэльских лидеров, Абрамс назвал Испанию. Но признал, что официальный запрос Мадриду с такой просьбой не направлялся.

Ранее во вторник глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса сообщил, что власти Боливарианской республики дали американским дипломатам 72 часа на то, чтобы они покинули страну.

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ИСТОЧНИК KP.RU