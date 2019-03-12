Венесуэла дала американским дипломатам 72 часа, чтобы покинуть страну

СЕГОДНЯ 17:21 2019-03-12T17:21:54+03:00

В Каракасе считают, что присутствие американцев в боливарианской республике «угрожает стабильности в стране» [видео]

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Во вторник, 12 марта, глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса сообщил, что власти боливарианской республики дали американским дипломатам 72 часа на то, чтобы они покинули страну.

«Американский дипломатический персонал должен покинуть территорию Венесуэлы в течение 72 часов», - написал министр иностранных дел в Twitter, прикрепив к своему твиту официальное заявление венесуэльских властей о решении прекратить переговоры с США о создании представительств.

Как отмечается в коммюнике, присутствие американских дипломатов в боливарианской республике «угрожает стабильности в стране».

Кстати, напомним, как писал сайт kp.ru, США отозвали большую часть сотрудников своего посольства в Каракасе еще в январе. А ранее во вторник госсекретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео объявил о том, что Вашингтон до конца текущей недели отзовет и всех оставшихся в Венесуэле дипломатов.

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ИСТОЧНИК KP.RU