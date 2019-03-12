Венесуэла дала американским дипломатам 72 часа, чтобы покинуть страну
Во вторник, 12 марта, глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса сообщил, что власти боливарианской республики дали американским дипломатам 72 часа на то, чтобы они покинули страну.
«Американский дипломатический персонал должен покинуть территорию Венесуэлы в течение 72 часов», - написал министр иностранных дел в Twitter, прикрепив к своему твиту официальное заявление венесуэльских властей о решении прекратить переговоры с США о создании представительств.
Как отмечается в коммюнике, присутствие американских дипломатов в боливарианской республике «угрожает стабильности в стране».
Кстати, напомним, как писал сайт kp.ru, США отозвали большую часть сотрудников своего посольства в Каракасе еще в январе. А ранее во вторник госсекретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео объявил о том, что Вашингтон до конца текущей недели отзовет и всех оставшихся в Венесуэле дипломатов.
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ИСТОЧНИК KP.RU