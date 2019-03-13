В России могут расширить круг лиц, кому может позвонить задержанный
Круг лиц, которым может позвонить задержанный, чтобы уведомить о том, что доставлен в участок, может быть расширен. Сегодня подозреваемым дается право на один звонок, но он может быть совершен только определенным людям: матери, отцу, брату, сестре, бабушке, дедушке или невесте. Законотворцы отмечают, что данный список не должен быть исчерпывающим и перечень стоит дополнить.
В расширенном списке могут появиться такие понятия, как звонок любому родственнику или другу. Соответствующий законопроект в ближайшее время будет внесен на рассмотрение в Госдуму. Если его утвердят, то в статью 14 ФЗ «О Полиции» будут внесены поправки.
Адвокаты уверены, что это очень важный шаг в вопросе защиты прав задержанного, пишет газета «Известия».
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ИСТОЧНИК KP.RU