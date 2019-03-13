СЕГОДНЯ 07:38 2019-03-13T07:38:56+03:00

В России могут расширить круг лиц, кому может позвонить задержанный Фото: Александр ГЛУЗ

На сегодняшний день уведомить о своем незавидном положении можно мать, отца, брата, сестру, бабушку или дедушку, невесту

Изменить размер текста: A A

Круг лиц, которым может позвонить задержанный, чтобы уведомить о том, что доставлен в участок, может быть расширен. Сегодня подозреваемым дается право на один звонок, но он может быть совершен только определенным людям: матери, отцу, брату, сестре, бабушке, дедушке или невесте. Законотворцы отмечают, что данный список не должен быть исчерпывающим и перечень стоит дополнить.

В расширенном списке могут появиться такие понятия, как звонок любому родственнику или другу. Соответствующий законопроект в ближайшее время будет внесен на рассмотрение в Госдуму. Если его утвердят, то в статью 14 ФЗ «О Полиции» будут внесены поправки.

Адвокаты уверены, что это очень важный шаг в вопросе защиты прав задержанного, пишет газета «Известия».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Пропущенный с вашего номера

Оказывается, современные программы позволяют подменять номера телефонов при звонке. Этим часто пользуются мошенники, ставя своих жертв в самое незавидное положение. Реальная история о том, какие проблемы может приобрести после таких звонков владелец номера.

ИСТОЧНИК KP.RU