С «вашего номера» может звонить кто угодно, даже мошенник

Неделю назад Тимофею В. позвонил мошенник. Ну, мошенник как мошенник – ничего выдающегося. Представился «Службой технической поддержки МТС», но тут же был раскрыт – звонил с номера в коде оператора Билайн. Тимофей над ним грубо посмеялся, да и положил трубку. На этом история и должна была бы благополучно завершиться. Но тут жулик снова перезвонил и пообещал страшную месть.

- Он обиделся! Какой-то пёс, который зарабатывает на жизнь тем, что обзванивает людей и разводит их на деньги, обиделся, что его назвали псом и решил мне отомстить, представляете? Он перезвонил, начал угрожать и пообещал, что теперь я буду получать кучу звонков. И не соврал! – рассказывает Тимофей.

И вот уже целую неделю Тимофей получает звонки от разных людей. Они утверждают, что у них пропущенный с его номера.

- Некоторые из них успевают взять трубку и слышат мошенника, который разговаривает с ними с моего номера!, — пишет Тимофей на своей странице в Facebook. - Сама схема развода не нова: звонящий представляется сотрудником сотового оператора, говорит, что сейчас будут проводится технические работы, забалтывает человека и сводит разговор к тому, что нужно отправить смс на номер 900. А номер 900, это Сбербанк. Люди отправляют смс и сами того не зная, перечисляют все свои деньги мошеннику.

Когда люди понимают, что их обманули, они звонят Тимофею, потому что мошенник набирал им, используя его номер:

- Я поговорил уже с десятком кинутых людей, и они все – далеко не маразматики, но смс на 900 отправили без колебаний

После недельной встряски Тимофей написал заявление в полицию и связался с технической поддержкой МТС, однако ни те, ни другие ничего сделать не могут.

Интересно, а как же получается, что у жертв жулика определяется номер Тимофея?

Инженер и технический блогер Алексей Надежин, считает, что сотовые операторы вряд ли смогут решить эту проблему, потому что мошенники используют IP-телефонию.

- К сожалению, возможно, что у этой проблемы нет решения. Подмена номеров штатная функция SIP-телефонии. Всё, что могут сделать сотовые операторы (и то не уверен), блокировать все номера из SIP и показывать, что номер не определен, но они так делать не будут, так как это затронет интересы огромного количества компаний, звонящих своим клиентам через SIP, — утверждает Надежин.