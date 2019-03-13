Пентагон ограничил допуск трансгендеров к службе в армии

СЕГОДНЯ 12:25 2019-03-13T12:47:23+03:00

В Вооруженные силы США смогут попасть лишь те граждане, которым не нужна гормональная терапия или хирургическое вмешательство с целью смены пола

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Министерство обороны Соединенных Штатов ограничило допуск трансгендеров до несения воинской службы в армии. Соответствующий указ подписал заместитель главы Пентагона Дэвид Норквист.

Согласно документу, трансгендер может стать частью американских Вооруженных сил лишь в том случае, если ему не нужна гормональная терапия или хирургическое вмешательство для смены пола. Согласно данным издания USA Today, новые правила начнут действовать уже с 12 апреля 2019 года.

Стоит отметить, что президент США Дональд Трамп уже давно ведет "войну" против трансгендеров в американской армии. Политика не устраивает, что многие такие граждане идут на службу во многом ради того, чтобы государство оплатило им гормональные курсы и хирургические вмешательства, необходимые для смены пола.

Сайт kp.ru писал о том, что американские власти несколько раз вводили запрет на принятие трансгендеров в армию, однако суды признавали решение незаконным и отменяли его.

ИСТОЧНИК KP.RU