Пентагон ограничил допуск трансгендеров к службе в армии
Министерство обороны Соединенных Штатов ограничило допуск трансгендеров до несения воинской службы в армии. Соответствующий указ подписал заместитель главы Пентагона Дэвид Норквист.
Согласно документу, трансгендер может стать частью американских Вооруженных сил лишь в том случае, если ему не нужна гормональная терапия или хирургическое вмешательство для смены пола. Согласно данным издания USA Today, новые правила начнут действовать уже с 12 апреля 2019 года.
Стоит отметить, что президент США Дональд Трамп уже давно ведет "войну" против трансгендеров в американской армии. Политика не устраивает, что многие такие граждане идут на службу во многом ради того, чтобы государство оплатило им гормональные курсы и хирургические вмешательства, необходимые для смены пола.
Сайт kp.ru писал о том, что американские власти несколько раз вводили запрет на принятие трансгендеров в армию, однако суды признавали решение незаконным и отменяли его.
ИСТОЧНИК KP.RU