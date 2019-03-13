СЕГОДНЯ 12:52 2019-03-13T12:52:57+03:00

В МИД РФ заявили, что угрозы США в отношении «Роснефти» бессмысленны Фото: REUTERS

В министерстве прокомментировали высказывание Помпео, обвинявшего российскую компанию в поддержке Венесуэлы в условиях санкций в отношение Каракаса

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Угрозы, выдвинутые госсекретарем Соединенных Штатов в адрес «Роснефти» в связи с ее сотрудничеством с Венесуэлой бессмысленны, поскольку венесуэльская PDVSA и так работает в условиях санкций. Таким образом в МИД РФ прокомментировали обвинения американского чиновника в том, что российская компания поддерживают венесуэльскую в условиях американских ограничений.

«Прозвучавшие следом угрозы госсекретаря США в адрес корпорации "Роснефть" за взаимодействие с Венесуэлой бессмысленны», - говорится в распространенном сообщение.

В министерстве отметили, что венесуэльская компания продолжает успешно работать несмотря на то, что с 2014 года находится под санкциями. «Зато серьезно потеряли ее прежние американские партнеры, которых Вашингтон принудил свернуть сотрудничество» - подчеркнули в МИД.

Накануне Помпео обвинил «Роснефть» в том, что российская компания продолжает помогать режиму президента Венесуэлы Николаса Мадуро, закупая венесуэльскую нефть у госкомпании PDVSA, несмотря на санкции США. В «Роснефти» обвинения назвали «беспочвенными» и заявили, что будут защищать свои права.

ИСТОЧНИК KP.RU