2019-03-13T12:52:57+03:00
Политика

В МИД РФ заявили, что угрозы США в отношении «Роснефти» бессмысленны

В министерстве прокомментировали высказывание Помпео, обвинявшего российскую компанию в поддержке Венесуэлы в условиях санкций в отношение Каракаса
Елена Гильманова
Поделиться:
Комментарии: comments3
В МИД РФ заявили, что угрозы США в отношении «Роснефти» бессмысленныВ МИД РФ заявили, что угрозы США в отношении «Роснефти» бессмысленныФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Угрозы, выдвинутые госсекретарем Соединенных Штатов в адрес «Роснефти» в связи с ее сотрудничеством с Венесуэлой бессмысленны, поскольку венесуэльская PDVSA и так работает в условиях санкций. Таким образом в МИД РФ прокомментировали обвинения американского чиновника в том, что российская компания поддерживают венесуэльскую в условиях американских ограничений.

«Прозвучавшие следом угрозы госсекретаря США в адрес корпорации "Роснефть" за взаимодействие с Венесуэлой бессмысленны», - говорится в распространенном сообщение.

В министерстве отметили, что венесуэльская компания продолжает успешно работать несмотря на то, что с 2014 года находится под санкциями. «Зато серьезно потеряли ее прежние американские партнеры, которых Вашингтон принудил свернуть сотрудничество» - подчеркнули в МИД.

Накануне Помпео обвинил «Роснефть» в том, что российская компания продолжает помогать режиму президента Венесуэлы Николаса Мадуро, закупая венесуэльскую нефть у госкомпании PDVSA, несмотря на санкции США. В «Роснефти» обвинения назвали «беспочвенными» и заявили, что будут защищать свои права.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Минздраве предложили приравнять электронные сигареты к обычным
Глава Boing обсудил с Трампом ситуацию вокруг модели 737 МАХ
Саакашвили пообещал вернуться на Украину в апреле
MasterCard и Visa заблокировали карты российского банка из-за санкций США
КНР готова помочь Венесуэле в восстановление энергоснабжение
Помпео обвинил Россию в давлении на Украину через энергетику
Ученые рассказали об опасности загрязненного воздуха для беременных
Совфед отклонил закон о запрете размещения хостелов в жилых домах
США обвинили Китай в блокировании доступа стран АТР к энергоресурсам
Девять компаний, зарегистрированных на Кипре, переедут в российские офшоры
Россияне назвали самые ожидаемы гаджеты 2019 года
Во ВЦИОМ заявили, что россияне стали меньше поститься
В Кремле считают "достаточно продуманным" закон о фейковых новостях
Обвиняемый в покушении на Кирокорова заявил, что Галкин заплатил ему один миллион за планируемое убийство Киркорова
Две трети россиян поддержали запрет на размещение хостелов в жилых домах
Песков: Путин "должным образом" поучаствует в праздновании воссоединения Крыма с РФ
Пентагон ограничил допуск трансгендеров к службе в армии
Россия не будет закрывать воздушное пространство для Boeing 737 MAX 8
В ООН признали, что на Украине царит "атмосфера запугивания"
Возбуждено уголовное дело после убийства ветерана Великой Отечественной войны в Подмосковье
Индия вслед за остальными странами приостановила использование Boeing 737 Max
Росстат планирует пересмотреть методику расчета реальных доходов
Военный самолет США пролетел над территорией России
Росгвардия рассчитывает на извинения от пранкера, выронившего пистолет в метро
Федеральное правительство утвердило порядок присвоения аэропортам, вокзалам и портам имен знаменитостей
В Еврокомиссии не исключают проведение "жесткого" Brexit
Американские военные за четыре года съели крабов и лобстеров на 55 миллионов долларов