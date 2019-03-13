Девять компаний, зарегистрированных на Кипре, переедут в российские офшоры

СЕГОДНЯ 12:57 2019-03-13T12:57:46+03:00

В ближайшие несколько лет в российские офшоры "переедут" десятки компаний Фото: EASTNEWS/AP/FOTOLINK

Это произойдет уже по II квартале 2019 года

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Российские офшорные зоны постепенно привлекают бизнес. Во II квартале 2019 года сразу девять компаний, зарегистрированных на Кипре, сменят место прописки в пользу отечественного острова Русский или Октябрьский. Такие данные сообщил замминистра экономического развития Илья Торосов. Экономисты подчеркивают, что одним из знаковых событий станет перевод с острова Джерси холдинга En+ Олега Дерипаски. Данная процедура запланирована на июль. В ближайшие годы список может пополниться еще несколькими десятками крупных компаний, этому будет способствовать санкции, которые постепенно ущемляют права российского бизнеса.

Чтобы ускорить «освоение» российских офшоров, в них планируется ввести дополнительные послабления. Например, более лояльно смотреть на криптовалюты, просчитать льготный налог для морских судов, зарегистрированных в специальном реестре. А уже сейчас действует пониженная ставка по налогу на прибыль – 5%. Она будет фиксирована в течение пяти лет на островах Приморского края и Калининградской области.

Тем не менее, массового прихода пока ждать не стоит, уверены экономисты. Хотя бы потому, что бизнес стремится сохранить иностранную «природу» своих ценных бумаг, чтобы не потерять инвесторов, пишет газета «Известия».

Законопроект о создании российских офшоров был подписан президентом летом 2018 года. Помимо указанных точек в России уже действуют территории опережающего развития с особым правовым режимом. Их довольно много, включая Свободный порт Владивосток.

Кстати, во время беседы с главой Росфинмониторинга Юрием Чиханчиных президент РФ Владимир Путин отметил двукратное снижение вывода средств из России в офшоры по сравнению с 2016 годом.

ИСТОЧНИК KP.RU