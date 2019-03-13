2019-03-13T13:02:35+03:00
В мире

США обвинили Китай в блокировании доступа стран АТР к энергоресурсам

По словам Помпео, Китай препятствует доступу стран - членов АСЕАН к энергетическим ресурсам стоимостью более чем $2,5 трлн
Марина ВЕНЦОВА
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Помпео обвинил Китай в блокировании доступа стран АТР к энергоресурсамПомпео обвинил Китай в блокировании доступа стран АТР к энергоресурсамФото: REUTERS
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Государственный секретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео обвинил Китай в использовании энергетики для расширения своего политического влияния в различных регионах мира. По его словам, китайские власти проводят политику, которая блокирует доступ к разработке ресурсов в Южно-Китайском море.

При этом Помпео утверждает, что США в отличие от Китая проводят ответственную политику и развивает партнерские отношения в сфере энергетики с государствами в регионе. "Они ставят эти страны в такое положение, когда сделки становятся не коммерческими, а политическими. Все это направлено на то, чтобы нанести вред и расширить политическое влияние в стране, где они действуют", - цитирует госсекретаря ТАСС.

Ранее сайт kp.ru писал, что официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан обвинил США в провокации в Южно-Китайском море. Вашингтон, по словам китайского дипломата, нарушил нормы международного права и мир в регионе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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