СЕГОДНЯ 12:16 2018-11-30T12:16:31+03:00

Китай обвинил США в провокации в Южно-Китайском море. Фото: REUTERS

Вашингтон нарушил нормы международного права и мир в регионе

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Корабли американских ВМС незаконно оказались близ спорных островов Сиша в Южно-Китайском море, которые КНР считает своими. Пекин сделал замечание Вашингтону и призвал не повторять подобные провокации в будущем, заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

Он сообщил, что корабли США вторглись во внутренние воды Китая в акватории вблизи островов Сиша 26 ноября. В ответ Пекин направил свои судна на территорию с предупреждением покинуть акваторию. Также китайская сторона сделал Вашингтону решительное представление.

По его мнению, США нарушили нормы международного права, подорвали суверенитет Китая, а также мир и стабильность регионе.

«Китайская сторона настоятельно призывает американскую сторону немедленно прекратить подобные провокационные действия, нарушающие суверенитет Китая и ставящие под угрозу его безопасность», - заявил Гэн Шуан.

Напомним, ранее вице-президент США Майкл Пенс заявил, что Южно-Китайское море никому не принадлежит.