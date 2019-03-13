В Москве на ВДНХ вызвали саперов из-за макетов мин в машине

СЕГОДНЯ 16:12 2019-03-13T16:13:00+03:00

Предметы, похожие на мины, нашли во время осмотра фургона на КПП Фото: скрин с видео

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На ВДНХ в автомобиле «Газель» днем в четверг обнаружили несколько макетов мин. Осматривающие машину охранники на КПП, решив, что они настоящие, вызвали на место происшествия полицейских, кинологов и саперов. Об этом kp.ru сообщил источник в правоохранительных органах.

В распоряжении «Комсомолки» появилось видео с места обнаружения макетов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/696948" frameborder="0"></iframe> В "Газели" в Москве на Проспекте Мира обнаружили предметы, похожие на мины.

«Предметы, похожие на мины, нашли охранники во время осмотра фургона по адресу проспект Мира, 119. Водитель объяснил, что это макеты для выставки», - рассказал источник.

Как ранее сообщала kp.ru, 23 февраля на северо-западе Москвы, в районе Полесского переулка, обнаружили мину времен Великой Отечественной войны. Боеприпас находился в земле в районе ведения работ по прокладке траншеи. Прибывшие на место саперы обезвредили опасный предмет.

ИСТОЧНИК KP.RU