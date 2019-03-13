В Нигерии из-под завалов здания школы извлекли 10 детей
В нигерийском городе Лагос ведутся работы по спасению людей, которые оказались под завалами трехэтажного здания. Раньше в помещении находилась школа, но 13 марта строение рухнуло. Все случилось около 10 часов утра по местному времени. Известно, что образовательное учреждение было на самом верхнем, третьем этаже. В момент обрушения в здании находилось не менее 100 человек, пишет The Guardian Nigeria.
Трагедия произошла в районе Итафаджи. Под обломками трехэтажного здания оказались около сотни человек, дети смертельно напуганы. На место съезжаются родственники всех, кто мог в момент ЧП быть внутри.
Сейчас на разборах завалов трудятся команды спасателей. Уже удалось извлечь из-под обломков десятерых школьников. Они направлены в местную больницу, где им окажут помощь медики. Судьба остальных людей еще не известна. О причинах, которые привели к обрушению, не сообщается, пишет газета «Известия».
Более 100 человек находятся под завалами рухнувшей школы в Нигерии.
ИСТОЧНИК KP.RU