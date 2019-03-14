В России оценили стоимость всех запасов нефти в стране

СЕГОДНЯ 09:56 2019-03-14T10:55:16+03:00

Запасы нефти оценили в 40 триллионов рублей, природного газа — в 11 триллионов рублей

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В России впервые оценили стоимость всей нефти в стране. По данным министерства природных ресурсов и экологии, запасы нефти оцениваются в 40 трлн рублей, природного газа — в 11 трлн рублей.

Как сообщает РБК, такая оценка дана на конец 2017 года. Далее стоимость будет актуализироваться каждый год.

В 2 трлн рублей ведомство оценило запасы коксующегося угля, в 808 млрд рублей - запасы железной руды, в 505 млрд рублей - запасы алмазов, в 480 млрд рублей - запасы золота. Совокупная оценка всех полезных ископаемых равна 55,2 трлн рублей.

Где в мире самые большие запасы нефтиФото: Дмитрий ПОЛУХИН

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, глава Минэнерго Александр Новак заявил на встрече с президентом России ВЛадимиром Путиным, что все отрасли российской энергетики достигли рекордных производственных показателей.

ИСТОЧНИК KP.RU