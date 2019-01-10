2019-01-10T15:31:47+03:00
Политика

Нефть и газ в России вышли на новый рекорд

Путин поручил минэнерго плотнее заняться газификацией страны
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
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Новак начал доклад президенту по итогам 2018 года с достижений. Фото: Алексей НикольскийФ/ТАССНовак начал доклад президенту по итогам 2018 года с достижений. Фото: Алексей НикольскийФ/ТАСС
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Министр энергетики Александр Новак начал доклад президенту по итогам 2018 года с достижений, но Путин попросил рассказать сначала о "прохождении осенне-зимнего периода" - как страна зимует?

- На сегодняшний день мы держим руку на пульсе и внимательно вместе с региональными штабами, с МЧС следим за прохождением зимы. Всё идёт стабильно, - доложил министр. - Были проведены все необходимые работы по подготовке к зиме: и ремонтные работы, и накопление запасов топлива. Конечно же, есть и отдельные отключения, быстро восстанавливаются.

После этого можно было перейти и к рекордам.

- Все наши отрасли энергетики достигли рекордных производственных показателей и обеспечили наращивание экспортного потенциала, - рассказал Новак. - В нефтяной отрасли мы в 2018 году по итогам года добыли 556 миллионов тонн нефти. Это на 10 миллионов тонн больше, чем в 2017 году. Прирост составил 1,6 процента. Было введено в эксплуатацию 54 месторождения, из них несколько крупных, такие месторождения, как Русское, Тагульское, Куюмбинское – Красноярский край и Ямало-Ненецкий автономный округ. В газовой отрасли также побит 18-летний рекорд по добыче – 725 миллиардов кубических метров газа добыто. Это составляет примерно пятипроцентный прирост к 2017 году.

- Прилично, - одобрил Путин.

- Экспорт выше на 20 миллиардов кубических метров газа, то есть 225 почти миллиардов кубов, - продолжил министр. - Отмечается рост и трубопроводных поставок на 4,1 процента, и, конечно, в связи с вводом в эксплуатацию новых мощностей – завода «Ямал СПГ», было введено две очереди по 5,5 миллионов тонн – общий объём экспорта сжиженного природного газа увеличился на 70 процентов, составил почти 26 миллиардов кубических метров газа. То есть это направление активно развивается.

- Надо не забывать – мы с «Газпромом» говорили уже много раз на этот счёт – про газификацию внутри страны, - напомнил Путин. - Надо эти программы развивать вместе с регионами, с тем чтобы завершающие имели, что называется, доведение до конечного потребителя – до домохозяйств, до семей – чтобы это было обеспечено.

- В 2018 году уровень газификации увеличился до 68,5 процента – прирост примерно полпроцента, - привел статистику Новак. - Газифицированы были почти 500 котельных, хотя, конечно, эти темпы нужно наращивать с учётом развития магистральной инфраструктуры, сейчас готовится такая программа.

Угольная отрасль добыла 433 миллиона тонн угля, хотя показатель 430 планировался только к 2020 году.

- Ключевое событие –вы провели в Кемерово президентскую комиссию, на которой были обозначены новые задачи по развитию угольной отрасли и по развитию магистральной, железнодорожной инфраструктуры, - заявил глава минэнерго. - Абсолютно новые будут темпы развития. Около 1,5 триллионов рублей будет вложено в ближайшее время в развитие угольной отрасли и в развитие портовой инфраструктуры.

- Всё-таки нужно понять, куда мы двигаемся, какими темпами и в каком объёме будем вкладывать ресурсы, в том числе в развитие железнодорожного транспорта, для того чтобы доставить уголь потребителям, - Путин поручил еще раз соотнести реальные запросы угольщиков с возможностями железных дорог и необходимостью инвестиций.

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