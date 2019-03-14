Четыре автомобиля столкнулись на Каширском шоссе в Москве
Три человека пострадали в результате ДТП с участием четырех автомобилей на Каширском шоссе столицы. В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы.
О причинах аварии пока не сообщается, передает «КП».
На Каширском шоссе в Москве столкнулось 4 автомобиля.
Сайт kp.ru ранее сообщал, что крупная авария произошла на 57-м километре автодороги Москва - Касимов, погибли два человека. Участниками ДТП стали автомобили Hyundai Solaris и BMW. Причиной аварии стал выезд немецкой иномарки на встречную полосу.
Четыре автомобиля столкнулись на Кутузовском проспекте в Москве рядом с торговым центром "Времена года". В результате аварии травмы получили четыре человека.
11 марта серьезное ДТП с участием маршрутки случилось в Подмосковье. Как стало известно, на 41-м километре Киевского шоссе маршрутное такси №490, следовавшее по маршруту деревня Апрелевка - Москва, столкнулось с автомобилем Honda. Причем удар был такой силы, что легковушку выкинуло на обочину.
ИСТОЧНИК KP.RU