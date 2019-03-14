Четыре автомобиля столкнулись на Каширском шоссе в Москве

СЕГОДНЯ 10:07 2019-03-14T10:07:23+03:00

Три человека пострадали в ДТП на Каширском шоссе в Москве. Фото с видео

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Три человека пострадали в результате ДТП с участием четырех автомобилей на Каширском шоссе столицы. В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы.

О причинах аварии пока не сообщается, передает «КП».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/697080" frameborder="0"></iframe> На Каширском шоссе в Москве столкнулось 4 автомобиля.

Сайт kp.ru ранее сообщал, что крупная авария произошла на 57-м километре автодороги Москва - Касимов, погибли два человека. Участниками ДТП стали автомобили Hyundai Solaris и BMW. Причиной аварии стал выезд немецкой иномарки на встречную полосу.

Четыре автомобиля столкнулись на Кутузовском проспекте в Москве рядом с торговым центром "Времена года". В результате аварии травмы получили четыре человека.

11 марта серьезное ДТП с участием маршрутки случилось в Подмосковье. Как стало известно, на 41-м километре Киевского шоссе маршрутное такси №490, следовавшее по маршруту деревня Апрелевка - Москва, столкнулось с автомобилем Honda. Причем удар был такой силы, что легковушку выкинуло на обочину.

ИСТОЧНИК KP.RU