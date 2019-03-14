2019-03-14T10:07:23+03:00
Происшествия

Четыре автомобиля столкнулись на Каширском шоссе в Москве

В результате ДТП пострадали три человека [видео]
Марина ВЕНЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Три человека пострадали в ДТП на Каширском шоссе в Москве. Фото с видеоТри человека пострадали в ДТП на Каширском шоссе в Москве. Фото с видео
Изменить размер текста:

Три человека пострадали в результате ДТП с участием четырех автомобилей на Каширском шоссе столицы. В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы.

О причинах аварии пока не сообщается, передает «КП».

На Каширском шоссе в Москве столкнулось 4 автомобиля.

Сайт kp.ru ранее сообщал, что крупная авария произошла на 57-м километре автодороги Москва - Касимов, погибли два человека. Участниками ДТП стали автомобили Hyundai Solaris и BMW. Причиной аварии стал выезд немецкой иномарки на встречную полосу.

Четыре автомобиля столкнулись на Кутузовском проспекте в Москве рядом с торговым центром "Времена года". В результате аварии травмы получили четыре человека.

11 марта серьезное ДТП с участием маршрутки случилось в Подмосковье. Как стало известно, на 41-м километре Киевского шоссе маршрутное такси №490, следовавшее по маршруту деревня Апрелевка - Москва, столкнулось с автомобилем Honda. Причем удар был такой силы, что легковушку выкинуло на обочину.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Надежду Куликову, бросившую сына в парке "Лосиный остров", оставили в СИЗО
Бизнесу предложат льготные кредиты со ставкой, равной ключевой ЦБ
Женщина отказалась целоваться с Порошенко на митинге
В Госдуме считают, что Швецию пытаются втянуть в антироссийский хор
Forbes составил рейтинг самых богатых российских холостяков
В России оценили стоимость всех запасов нефти в стране
Добыча ископаемых и госслужба: россияне назвали самые престижные отрасли для работы
Глава РАН назвал цену российско-американской миссии на Венеру
Flightradar: Полеты Boeing 737 МАХ полностью прекращены по всему миру
Instagram восстановил свою работу после сбоя
"Хороший разговор": глава МИД Австрии заявила, что провела встречу с Владимиром Путиным
Самолет ВВС США пролетел над территорией России
Обвиняемая в даче взяток актриса Лори Лафлин сдалась ФБР
На выходных в Венесуэле начнется второй этап военных учений
Банк России отозвал лицензию у РТС-банка
Разведка США обеспокоена участием китайской Huawei в прокладке подводных кабелей
У берегов Италии обнаружили уникальный коралловый риф
Washington Post: США испытают запрещенные ДРСМД ракеты
Погода в Москве на 14 марта 2019 года: ожидается до 3 градусов тепла
Госдепартамент обвинил Россию в нарушении прав человека в Крыму
Депутат Рады заявил о "космических потерях" украинской армии в Донбассе
В Facebook прокомментировали массовый сбой в работе соцсети
Корабль ВМС США не может зайти в порт в Персидском заливе из-за вспышки свинки
Помпео и Гутерриш в Вашингтоне обсудили Венесуэлу, Йемен и КНДР