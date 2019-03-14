2019-03-14T13:32:45+03:00
В мире

КНР сделал «строгое представление» США из-за доклада Госдепа о правах человека

Представитель МИД Китая призвал Вашингтон отбросить мышление холодной войны и отказаться от своих предубеждений
Елена Гильманова
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КНР сделал «строгое преставление» США из-за доклада Госдепа о правах человекаКНР сделал «строгое преставление» США из-за доклада Госдепа о правах человекаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Пекин сделал строгое представление Вашингтону в связи с тем, что докладом Госдепартамента США по правам человека игнорирует факты, полон идеологических предубеждений и безосновательных обвинений. Такое заявление сделал официальный представитель МИД КНР Лу Кан, выступая на брифинге в четверг, 14 марта.

«Доклад госдепартамента США, как и всегда, игнорирует факты, он полон идеологических предубеждений и безосновательных обвинений в отношении Китая. Пекин в связи с этим сделал американской стороне строгое представление», - заявил дипломат.

Ли Кун сообщил, что КНР придает большое значение защите прав человека и за последние годы добился значительного прогресса в этом вопросе. «Мы надеемся, что США отбросят мышление холодной войны, откажутся от своих предубеждений, объективно посмотрят на прогресс Китая в сфере прав человека» - добавил представитель китайского внешнеполитического ведомства.

Он также призвал Вашингтон «прекратить вмешиваться во внутренние дела КНР» под предлогом проблемы с правами человека.

В среду, 13 марта, Госдепартамент Соединённых Штатов представил ежегодный доклад о ситуации с правами человека в мире в 2018 году, в котором в нарушениях обвиняют не только Китай, но и Россию. В документе говорится о том, что Москва нарушает права человека в Крыму и проводит аресты граждан Украины на своей территории.

Прошлогодний доклад США Китай также оценили «вздором», который состоит из ошибочных оценок и является бесцеремонным вмешательством во внутренние дела других государств.

ИСТОЧНИК KP.RU

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