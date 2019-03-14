Лавров и глава МИД Венесуэлы договорились укреплять взаимодействие в ООН
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса заявили об укреплении взаимодействия в ООН и на других многосторонних площадках.
- Стороны выразили настрой на укрепление взаимодействия в ООН и на других многосторонних площадках, подчеркнули важность уважения принципов и норм международного права в межгосударственных отношениях, - отметили в МИД РФ.
К слову, встреча министров прошла на полях 62-й сессии Комиссии ООН по наркотическим средствам в Вене.
Сергей Лавров также подчеркнул важность нахождения мирных политических развязок внутренних разногласий в Венесуэле "без деструктивного, тем более силового, вмешательства извне", сообщает "РИА-Новости".
Ранее сайт kp.ru писало том, что в феврале стало известно о том, что США и оппозиция Венесуэлы планировали свергнуть действующего президента страны Николаса Мадуро за 24 часа. По словам местных СМИ, план переворота был продан Вашингтону с обещанием, что военные перейдут на сторону Хуана Гуаидо.
Венесуэла осталась без электричества из-за диверсии на гидроэлектростанции.
ИСТОЧНИК KP.RU
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