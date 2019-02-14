2019-02-14T15:27:27+03:00
Политика

США и оппозиция Венесуэлы планировали свергнуть Мадуро за 24 часа

По словам собеседника WSL, план переворота был продан Вашингтону с обещанием, что военные перейдут на сторону Хуана Гуаидо [видео]
Елена Гильманова
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США и оппозиция Венесуэлы планировали свергнуть Мадуро за 24 часаСША и оппозиция Венесуэлы планировали свергнуть Мадуро за 24 часаФото: REUTERS
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После получения поддержки Вашингтона оппозиция Венесуэлы собиралась стремительно свергнуть президента республики Николаса Мадуро. Об этом сообщило издание Wall Street Journal со ссылкой на бывшего высокопоставленного американского чиновника.

«Многие в венесуэльской оппозиции и среди ее сторонников в США полагали, что режим президента Николаса Мадуро рухнет вскоре после того, как Вашингтон выступит в поддержку плана, который предполагает лишение его поддержки военных и последующий уход. Этого не произошло», - отмечают в публикации.

По словам собеседника издания, «люди из Каракаса» продали план переворота Вашингтону, пообещав, что военные перейдут на сторону главы оппозиции Хуана Гуаидо, стоит ему только получить поддержку извне и начать действовать. «Они думали, что это 24-часовая операция», - сообщил экс-чиновник.

По оценке WSL, в настоящее время Мадуро сохраняет контроль над ситуацией в Боливарианской республики в то время, как прогнозы сотрудников американской администрации и поддерживаемых США представителей оппозиции в Венесуэле, полагавших, что он быстро лишится власти, оказались неверными.

«Спустя три недели после того, как председатель Национальной ассамблеи страны Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента, Мадуро прочно сохраняет контроль, из-за этого некоторые поставили данный план под сомнение», - подчеркнуло издание.

Как писал сайт kp.ru, на прошлой неделе Мадуро рассказал, чем может обернуться для американцев военное вторжение в боливарианскую республику. Как заверил политик, США в случае вмешательства «понесут невосполнимые потери в военном и человеческом плане».

Переворот в Венесуэле: 5 наивных вопросов о том, что происходит в стране.Венесуэла 2018 на грани госпереворота. Лидер оппозиции, Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. И даже принес присягу. США признали Гуайдо главой государства. Но избранный президент Венесуэлы Николас Мадуро не намерен уходить с поста. Венесуэла сегодня - самая горячая точка Латинской Америки. В Венесуэле - массовые протесты. Все происходящее в стране напоминает пороховую бочку. В столице Венесуэлы не утихают митинги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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