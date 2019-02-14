США и оппозиция Венесуэлы планировали свергнуть Мадуро за 24 часа
После получения поддержки Вашингтона оппозиция Венесуэлы собиралась стремительно свергнуть президента республики Николаса Мадуро. Об этом сообщило издание Wall Street Journal со ссылкой на бывшего высокопоставленного американского чиновника.
«Многие в венесуэльской оппозиции и среди ее сторонников в США полагали, что режим президента Николаса Мадуро рухнет вскоре после того, как Вашингтон выступит в поддержку плана, который предполагает лишение его поддержки военных и последующий уход. Этого не произошло», - отмечают в публикации.
По словам собеседника издания, «люди из Каракаса» продали план переворота Вашингтону, пообещав, что военные перейдут на сторону главы оппозиции Хуана Гуаидо, стоит ему только получить поддержку извне и начать действовать. «Они думали, что это 24-часовая операция», - сообщил экс-чиновник.
По оценке WSL, в настоящее время Мадуро сохраняет контроль над ситуацией в Боливарианской республики в то время, как прогнозы сотрудников американской администрации и поддерживаемых США представителей оппозиции в Венесуэле, полагавших, что он быстро лишится власти, оказались неверными.
«Спустя три недели после того, как председатель Национальной ассамблеи страны Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента, Мадуро прочно сохраняет контроль, из-за этого некоторые поставили данный план под сомнение», - подчеркнуло издание.
Как писал сайт kp.ru, на прошлой неделе Мадуро рассказал, чем может обернуться для американцев военное вторжение в боливарианскую республику. Как заверил политик, США в случае вмешательства «понесут невосполнимые потери в военном и человеческом плане».
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ИСТОЧНИК KP.RU