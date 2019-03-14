Глава СПЧ предложил отдавать бездомных пенсионеров в приемные семьи

СЕГОДНЯ 17:02 2019-03-14T17:10:24+03:00

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Глава Совета по правам человека РФ Михаил Федотов предложил брать бездомных пенсионеров в приемные семьи.

- Как бы вы отнеслись к идее: у нас есть законодательство по приемным семьям, когда в семью берётся ребёнок или несколько детей и до 18 лет они там живут, учатся. Может, попробовать этот механизм использовать для бездомных, которые уже достигли пенсионного возраста или имеют инвалидность, - предложил Федотов в четверг на заседании СПЧ.

Участники заседания поддержали эту идею, назвав ее "трезвой и интересной", сообщает "РИА-Новости".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в сентябре прошлого года вице-премьер по социальным вопросам в России Татьяна Голикова рассказала о новых сроках выплаты пособий по безработице. Правительство планирует повысить размеры государственной материальной поддержки. По ее словам, теперь максимальный срок выплаты пособий для россиян в предпенсионном возрасте будет составлять 12 месяцев, а для всех остальных категория граждан - шесть месяцев. Такое решение было принято на основе изучения результатов многолетних наблюдений.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="380" height="286" src="https://www.kp.ru/video/embed/412407" frameborder="0"></iframe> Михаил Федотов: Цензуру в СМИ ввести можно.23 ноября – «Гость студии» (прямой эфир). Тема: «Демократия и свобода слова в России: спад или подъем?». Гость — секретарь Союза журналистов России Михаил Федотов. Ведущий — заместитель редактора отдела внутренней и внешней политики газеты "Комсомольская правда" Андрей Баранов. Телефон прямого эфира (495) - 97-00-972. Предлагаем вашему вниманию фрагмент беседы.Антонина ПАНОВА

ИСТОЧНИК KP.RU