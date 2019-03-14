2019-03-14T17:57:12+03:00
В мире

Участок "Северного потока-2" передадут отдельной компании

По мнению западных СМИ, это подорвет планы ЕС регулировать работу всего проекта
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Участок "Северного потока-2" передадут отдельной компанииУчасток "Северного потока-2" передадут отдельной компанииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Оператор проекта строительства газопровода "Северный поток - 2" обдумывает идею создания отдельной компании, которая бы владела и управляла последними 50 км газопровода. Это решение, по мнению Financial Times, может подорвать планы Евросоюза регулировать работу всего проекта стоимостью в €9,5 млрд.

Речь идет "о небольшом подводном участке магистрального газопровода в германских территориальных водах". В случае реализации этой инициативы работа указанного отрезка будет регулироваться в соответствии с правилами ЕС. Однако, как пишет газета, на "остальную часть "Северного потока - 2" протяженностью почти 1200 км юрисдикция блока распространяться не будет".

Эта инициатива пока не обсуждалась с немецкими регулирующими органами. Однако она схожа со структурой собственности, используемой в газопроводах Opal в Германии. Они связывают уже действующий с 2011 года газопровод "Северный поток" с газораспределительной сетью страны. Это предложение, находящееся в стадии разработки, может вызвать, как считает Financial Times, "новую волну критики" в отношении сооружения газопровода.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что на днях в Европарламенте призвали остановить «Северный поток-2». Большинство депутатов поддержало прекращение строительства газопровода. По мнению парламентариев, газопровод приведет к серьезной зависимости Евросоюза от поставок российского газа. Кроме того, это угрожает внутреннему европейскому рынку и не соответствует энергетической политике Евросоюза и его интересам.

В Европарламенте призвали остановить «Северный поток-2».В Европе в очередной раз готовятся к ужесточению отношений с Россией. Одним из ключевых пунктов стала рекомендация запретить строительство «Северного потока-2».

ИСТОЧНИК KP.RU

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