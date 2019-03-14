2019-03-14T18:37:36+03:00
Политика

Французские политики привезут в Крым туристов

И отвлекут их от полюбившегося Узбекистана
Елена ЧИНКОВА@ElenaChinkova
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Кандидат в депутаты Европарламента Тьерри МарианиКандидат в депутаты Европарламента Тьерри МарианиФото: Елена ЧИНКОВА
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Приехавшая на пятилетие "Крымской весны" делегация политиков из Франции обсудила с властями полуострова возможность завлечь сюда французского туриста. Пока за прошлый год здесь побывали почти 600 туристов из этой страны.

"Самые массовые туры у нас в Узбекистан, - удивил возглавляющий делегацию экс-министр транспорта Франции, кандидат в депутаты Европарламента Тьерри Мариани. -Дело в том, что наши люди любят красивую природу и древнюю историю. Потенциал крымского турнаправления гораздо масштабнее, чем 600 человек. Мы обсуждали организацию встречи французских и крымских туроператоров по совместным программам".

Всего за 2018 год полуостров посетили представители 144 стран с пяти континентов. Пока, по данным крымчан, лидируют немцы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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