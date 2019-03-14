СЕГОДНЯ 19:04 2019-03-14T19:28:55+03:00

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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев освободил от должности замглавы Росавиации Олега Клима. Документ опубликован в четверг на сайте правительства.

Ранее Олега Клима критиковали после кризиса компании "ВИМ-Авиа". Известно, что мужчина освобождается от должности по своей же собственной просьбе.

В ведомстве Олег Клим с 2008 года занимался коммерческими транспортными перевозками. В Генпрокуратуре же ранее просили Минтранс проверить Клима и главу Росавиации Александра Нерадько на соответствие занимаемым должностям.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в начале февраля стало известно о том, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев снял с должности замглавы Минсельхоза Игоря Кузина. В распоряжении главы кабмина говорится, что замминистра освобожден от должности по его просьбе. Кузин был назначен заместителем главы Минсельхоза в августе 2016 года. До этого он пять лет – с января 2011 года по август 2016-го – возглавлял Департамент бюджетной политики в сфере транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU