СЕГОДНЯ 22:17 2019-03-14T22:24:46+03:00

В России годовая инфляция в феврале выросла до 5,2% Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Согласно прогнозу ЦБ, инфляционный процесс достигнет пика в марте-апреле, а затем начнёт снижаться

Изменить размер текста: A A

Банк России оценил годовую инфляцию в стране в феврале 2019 года в 5,2%. Эти данные соответствуют ранее представленной информации Росстата.

В ЦБ отмечают, что «умеренное повышение темпов роста потребительских цен складывалось под влиянием временного ускорения удорожания плодоовощной продукции, в том числе из-за эффектов базы».

Согласно прогнозу Центрального Банка, инфляция в России достигнет пика в марте-апреле этого года, а затем начнёт снижаться. По итогам 2019 года составит 5 - 5,5%, а в первой половине 2020 года вернётся к целевому показателю - близко к 4%.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что на днях глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что инфляция в России будет ниже 5%. Такое заявление политик сделал на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

ИСТОЧНИК KP.RU