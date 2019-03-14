В России годовая инфляция в феврале выросла до 5,2%
Банк России оценил годовую инфляцию в стране в феврале 2019 года в 5,2%. Эти данные соответствуют ранее представленной информации Росстата.
В ЦБ отмечают, что «умеренное повышение темпов роста потребительских цен складывалось под влиянием временного ускорения удорожания плодоовощной продукции, в том числе из-за эффектов базы».
Согласно прогнозу Центрального Банка, инфляция в России достигнет пика в марте-апреле этого года, а затем начнёт снижаться. По итогам 2019 года составит 5 - 5,5%, а в первой половине 2020 года вернётся к целевому показателю - близко к 4%.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что на днях глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что инфляция в России будет ниже 5%. Такое заявление политик сделал на Российском инвестиционном форуме в Сочи.
ИСТОЧНИК KP.RU