2019-02-14T11:28:45+03:00
Экономика

Инфляция в России будет ниже 5%

Такой прогноз дал глава Минэкономразвития Максим Орешкин
Евгений БЕЛЯКОВ
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Министр экономического развития РФ Максим Орешкин. Фото Кирилл Кухмарь/фотохост-агентство ТАССМинистр экономического развития РФ Максим Орешкин. Фото Кирилл Кухмарь/фотохост-агентство ТАСС
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Рост цен в России будет выше 4,3%, но ниже 5%. Такое заявление сделал на Российском инвестиционном форуме в Сочи министр экономического развития Максим Орешкин.

- Мы сейчас будем все макроэкономические показатели уточнять. Что-то может поменяться, - уточнил он.

В начале года инфляция немного ускорилась. Так, за январь цены выросли на 1%. Это связано с тем, что увеличился налог на добавленную стоимость (НДС) и выросли тарифы ЖКХ. По прогнозу Минэкономразвития, в феврале темпы инфляции снизятся до 0,5%. То есть всплеск будет временным.

Напомним, в прошлом году цены выросли на 4,3%, а годом ранее - и вовсе на 2,5% (это был рекорд за все постсоветское время). Долгосрочная цель, которую ставят в правительстве, - это выход на постоянный уровень инфляции в 4% в год. Такая стабильность должна способствовать экономическому росту и повышению инвестиционной привлекательности страны.

Главной темой Российского инвестиционного форума в Сочи в этом году является реализация национальных проектов. В четверг проходят основные мероприятия, в том числе пленарное заседание с участием премьер-министра Дмитрия Медведева. «Комсомольская правда» является генеральным информационным партнером форума.

ИСТОЧНИК KP.RU

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