Минздрав поддержал предложение убрать алкоголь с витрин магазинов

СЕГОДНЯ 13:52 2019-03-15T13:52:32+03:00

В ведомстве отметили, что такие нормы позволят сократить потребление населением алкогольной продукции

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Предложенная депутатом Госдумы Леонидом Огулем инициатива убрать алкогольную продукцию с витрин магазинов в отдельные изолированные помещения или реализовывать ее в специальных алкомаркетах положительно воспринята и поддерживается Министерством здравоохранения.Такую информацию сообщил замглавы ведомства Олег Салагай в ответе на соответствующий запрос парламентария.

Салагай привел данные исследований, которые показывают, что размещение алкогольной продукции в хорошо просматриваемых местах торгового объекта может увеличить на 23,2% продажи пива, 33,6% - вина и 46,1% - крепких напитков. Это эквивалентно снижению цены на алкогольную продукцию на 4-9%, передает ТАСС.

Со своей стороны Минпромторг не поддержал данную инициативу. В ведомстве отметили, что такое ужесточение правил продажи алкоголя может привести к росту цен и ограничению конкуренции в торговле.

Ранее сайт kp.ru писал, что депутат Госдумы от "Единой России" Виталий Милонов предлагает главе Минпромторга ужесточить правила торговли спиртными напитками.

ИСТОЧНИК KP.RU