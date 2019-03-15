Кремль прокомментировал возможную передачу РПЦ музея Рублева
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока нет позиции относительно возможности передачи Музея имени Андрея Рублева в собственность Русской православной церкви (РПЦ). При этом он подчеркнул, что при рассмотрении этого вопроса нужно учитывать, что там есть музейные объекты.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, как ранее писал сайт kp.ru, обратился к Росимуществу с просьбой передать в собственность Русской православной церкви (РПЦ) Музей древнерусской культуры и искусства им. Андрея Рублева.
Со своей стороны, директор музея Михаил Миндлин подчеркнул, что необходимости в этом нет, потому что музей уже находится в тесном взаимодействии с церковными структурами. Речь идет об участии церковного сообщества в музейных проектах. Музей предоставляет во временное пользование церковному сообществу предметы искусств.
ИСТОЧНИК KP.RU