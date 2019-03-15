Патриарх Кирилл попросил Росимущество передать музей Рублева РПЦ

СЕГОДНЯ 12:00 2019-03-15T12:00:37+03:00

В культурном учреждении считают, что и так достаточно тесно взаимодействуют с церковью

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил в Росимущество просьбу о передаче в собственность Русской православной церкви (РПЦ) Музей древнерусской культуры и искусства им. Андрея Рублева. Об этом сообщил директор музея Михаил Миндлин.

"Нам известно, что патриарх обратился в Росимущество, что церкви могут передать здания Спасо-Андроникова монастыря, где располагается наш музей", - цитирует его ТАСС. При этом Миндлин подчеркнул, что необходимости в этом нет.

В настоящее время музей уже находится в тесном взаимодействии с церковными структурами. В частности, речь идет об участии церковного сообщества в музейных проектах. Музей предоставляет во временное пользование церковному сообществу предметы искусств. "Поэтому мы не очень понимаем, зачем это нужно, несмотря на наше активное сотрудничество с различными центрами церковного сообщества и церковными структурами", - подчеркнул директор.

Основным приоритетом, по его мнению, должно быть сохранение музея.

ИСТОЧНИК KP.RU