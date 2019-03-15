2019-03-15T15:13:49+03:00
Политика

Захарова: Россия выступает за продолжение диалога между США и КНДР

Представитель МИД РФ прокомментировала заявление Пхеньяна о возможном приостановлении дальнейших переговоров с Вашингтоном о денуклеаризации [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Официальный представитель МИД РФ Мария ЗахароваОфициальный представитель МИД РФ Мария ЗахароваФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В пятницу, 15 марта, в министерстве иностранных дел РФ прокомментировали заявление замглавы МИД КНДР Цой Сон Хи о возможном приостановлении дальнейших переговоров с США о денуклеаризации.

Как отметила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова, Москва последовательно выступает за продолжение диалога между Пхеньяном и Вашингтоном. При этом дипломат заметила, что наша страна «привержена политико-дипломатическому решению ситуации на Корейском полуострове».

«Последовательно выступаем за продолжение диалога между Пхеньяном и Вашингтоном на основе поэтапного движения навстречу друг другу без каких-либо завышенных ожиданий», - приводит слова Захаровой ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в конце февраля в Ханое состоялась вторая встреча северокорейского лидера Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом. Причем тогда сторонам не удалось прийти к договоренностям. А в эту пятницу, 15 марта, Цой Сон Хи заявила, что Пхеньян рассматривает возможность приостановки переговоров с Вашингтоном относительно денуклеаризации Корейского полуострова.

Трамп и Ким Чен Ын не достигли соглашения на саммите.

ИСТОЧНИК KP.RU

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