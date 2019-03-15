Захарова: Россия выступает за продолжение диалога между США и КНДР

СЕГОДНЯ 15:13 2019-03-15T15:13:49+03:00

Представитель МИД РФ прокомментировала заявление Пхеньяна о возможном приостановлении дальнейших переговоров с Вашингтоном о денуклеаризации [видео]

Изменить размер текста: A A

В пятницу, 15 марта, в министерстве иностранных дел РФ прокомментировали заявление замглавы МИД КНДР Цой Сон Хи о возможном приостановлении дальнейших переговоров с США о денуклеаризации.

Как отметила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова, Москва последовательно выступает за продолжение диалога между Пхеньяном и Вашингтоном. При этом дипломат заметила, что наша страна «привержена политико-дипломатическому решению ситуации на Корейском полуострове».

«Последовательно выступаем за продолжение диалога между Пхеньяном и Вашингтоном на основе поэтапного движения навстречу друг другу без каких-либо завышенных ожиданий», - приводит слова Захаровой ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в конце февраля в Ханое состоялась вторая встреча северокорейского лидера Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом. Причем тогда сторонам не удалось прийти к договоренностям. А в эту пятницу, 15 марта, Цой Сон Хи заявила, что Пхеньян рассматривает возможность приостановки переговоров с Вашингтоном относительно денуклеаризации Корейского полуострова.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/694586" frameborder="0"></iframe> Трамп и Ким Чен Ын не достигли соглашения на саммите.

ИСТОЧНИК KP.RU