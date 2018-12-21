Что подорожает в 2019 году: опубликован прогноз Центробанка

Центробанк прогнозирует скачок цен в начале следующего года. В марте-апреле инфляция поднимется до 6% годовых. Правда, к концу 2019 года опустится до привычных 4%.

Товары подорожают по двум главным причинам. Первая - повышение НДС с 18 до 20%. Налог на добавленную стоимость — вроде бы налог для бизнеса. Но из-за особенностей начисления он традиционно ложится на плечи потребителей. Для социально-значимых товаров - это более полусотни видов продуктов, учебники, детские товары и одежда - ставку сохранят на прежнем уровне. По идее, сильно прибавить в цене эти продукты и товары не должны. Но в декабрьском докладе "О денежно-кредитной политике" эксперты ЦБ пишут, что масштаб и продолжительность влияния НДС на цены до конца пока не определены. То есть никто это толком не просчитывал.

Сигареты в рознице подорожают примерно на 4,6%Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Второй фактор - возможный рост стоимости топлива. Нефтяники договорились с правительством о "заморозке" цен до конца года. А в начале 2019 с учетом повышения акцизов бензин и дизель все-таки подорожает. Прогноз ЦБ - цены на топливо поднимутся максимум на 4,5%.

Кстати, рост акцизов повлияет не только на стоимость бензина. С начала года вырастут косвенные налоги на табак. Сигареты в рознице подорожают примерно на 4,6%. Акцизы на алкоголь останутся без изменений. Но из-за отмены льгот для российского вина, цена на него вырастет на 0,9%. Совсем незаметно - на 0,2% - по прогнозу должны подорожать легковые автомобили.

Акцизы на алкоголь останутся без изменений. Но из-за отмены льгот для российского вина, цена на него вырастет на 0,9%Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

- Общий прогноз по инфляции в 6% похож на правду, - говорит экономист Сергей Хестанов. - Но надо понимать, что речь идет об официальной статистике Росстата. Реальная же инфляция будет гораздо выше. Как и сейчас она не 4%. Кроме того, на ситуацию еще сильно влияет такой труднопредсказуемый фактор, как курс рубля. У нас около трети потребтоваров имеют иностранное происхождение: прямое или косвенное. И во многих отечественных товарах есть иностранный компонент. Естественно, колебания рубля будут влиять на розничные цены.

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