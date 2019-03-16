Минфин США отказался комментировать иск Дерипаски

СЕГОДНЯ 04:55 2019-03-16T05:02:12+03:00

Ранее стало известно, что российский бизнесмен подал в суд на американское министерство

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В американском министерстве финансов отказались отвечать на вопросы о предстоящей судебной тяжбе с российским бизнесменом Олегом Дерипаской.

«Минфин обычно не комментирует текущие судебные разбирательства», - сказал представитель пресс-службы Минфина США, посоветовав обратится за в министерство юстиции.

Официальный представитель американского Минюста Келли Лако комментировать поданный россиянином иск тоже отказалась, сообщает ТАСС.

Как писал сайт kp.ru, ранее в пятницу, 15 марта, стало известно, что предприниматель Олег Дерипаска подал в суд на Минфин США и его главу Стивена Мнучина. Истец требует отменить введенные против него санкции, а также исключить его из так называемого «кремлевского списка».

Напомним, санкционный список, в который вошли ряд российских бизнесменов, а также 15 связанных с ними компаний, Минфин США опубликовал 6 апреля прошлого года.

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В новом санкционном списке «плохих» оказались семь российских бизнесменов и 17 высокопоставленных чиновников. И все вроде бы логично – предприниматели и бизнесмены действительно близки к российской власти, которую США пытаются всячески наказывать. Но если вчитываться в санкционный документ американского Минфина, то выходит простая вещь - самый массированный экономический удар приходится на все компании, принадлежащие владельцу РУСАЛа Олегу Дерипаске. От энергетической компании En+ (ее акции торгуются на Лондонской бирже), до автогиганта «ГАЗ» и даже агрохолдинга «Кубань» (подробности).

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Олег Дерипаска согласился уменьшить свое влияние в компаниях, попавших под американские санкции

Основной владелец En+ согласился сократить долю своего участия в этой компании с 66% до уровня ниже 50% и покинуть ее совет директоров. А поскольку En+ является основным акционером одного из основных мировых производителей алюминия компании «РусАл» (владеет 48% акций), то, таким образом, уменьшится влияние российского бизнесмена и на это предприятие (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU