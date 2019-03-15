2019-03-15T21:36:26+03:00
Общество

Дерипаска подал в суд на Минфин США

В своем иске бизнесмен утверждает, что из-за санкций его состояние снизилось на $7,5 млрд
Дарья ИВАШКИНА
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Российский бизнесмен Олег ДерипаскаРоссийский бизнесмен Олег ДерипаскаФото: Анатолий ЖДАНОВ
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В пятницу, 15 марта, стало известно, что российский бизнесмен Олег Дерипаска подал в суд на Минфин США и его главу Стивена Мнучина. Как выяснилось, предприниматель хочет добиться, чтобы суд обязал американское финансовое ведомство отменить введенные против него санкции, а также исключить его из так называемого кремлевского списка.

В своем иске Дерипаска указывает на то, что правительство Соединенных Штатов относится к нему предвзято и выдвигает против него обвинения на основании «ложных слухов и инсинуаций», сообщает ТАСС со ссылкой на материалы федерального суда Вашингтона.

При этом бизнесмен называет американские санкции, введенные против него в апреле прошлого года, несправедливыми и незаконными. Кроме того, по словам предпринимателя, из-за этих ограничительных мер его состояние снизилось более чем на 7,5 миллиарда долларов.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 6 апреля прошлого года Минфин США опубликовал санкционный список, в который вошли ряд российских бизнесменов, а также 15 связанных с ними компаний. Причем самый массированный экономический удар пришелся на компании, принадлежащие владельцу РУСАЛа Олегу Дерипаске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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