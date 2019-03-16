Госдума может лишить депутата Белоусова мандата по запросу следствия

СЕГОДНЯ 09:51 2019-03-16T09:51:18+03:00

В декабре прошлого года с парламентария уже сняли неприкосновенность, поэтому дальнейшие решения принимает СК

Изменить размер текста: A A

Государственная дума России может лишить депутата Вадима Белоусова его мандата в случае поступления соответствующего ходатайства от правоохранительных органов, ведущих дело по обвинению парламентария во взяточничестве. Такое заявление сделал глава комиссии нижней палаты по контролю за доходами депутатов и этике Отари Аршба.

Он напомнил, что еще в конце прошлого года Госдума по просьбе Генпрокуратуры лишила Белоусова неприкосновенности, поэтому теперь правоохранители вправе сами распоряжаться его судьбой.

"Это следователь решает - вдруг он получил данные, что он (Белоусов) хочет куда-то уехать или что-то скрыть - может выбрать санкцию", - заявил Аршба.

По его словам, для лишения депутата мандата правоохранителям достаточно просто еще раз обратиться в парламент, и решение тут же будет принято, передает РИА новости.

Напомним, что ранее Госдума уже одобрила возбуждение уголовного дела в отношении Белоусова по обвинению во взяточничестве в особо крупном размере.

Сайт kp.ru писал о том, что в минувшую пятницу, 16 марта, депутата задержали и доставили в суд, который в результате отклонил ходатайство следствие об аресте подозреваемого. Сам парламентарий не признает себя виновным и утверждает, будто его оговорили руководители одной из компаний, похитившие более трех миллиардов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU