Госдума может лишить депутата Белоусова мандата по запросу следствия
Государственная дума России может лишить депутата Вадима Белоусова его мандата в случае поступления соответствующего ходатайства от правоохранительных органов, ведущих дело по обвинению парламентария во взяточничестве. Такое заявление сделал глава комиссии нижней палаты по контролю за доходами депутатов и этике Отари Аршба.
Он напомнил, что еще в конце прошлого года Госдума по просьбе Генпрокуратуры лишила Белоусова неприкосновенности, поэтому теперь правоохранители вправе сами распоряжаться его судьбой.
"Это следователь решает - вдруг он получил данные, что он (Белоусов) хочет куда-то уехать или что-то скрыть - может выбрать санкцию", - заявил Аршба.
По его словам, для лишения депутата мандата правоохранителям достаточно просто еще раз обратиться в парламент, и решение тут же будет принято, передает РИА новости.
Напомним, что ранее Госдума уже одобрила возбуждение уголовного дела в отношении Белоусова по обвинению во взяточничестве в особо крупном размере.
Сайт kp.ru писал о том, что в минувшую пятницу, 16 марта, депутата задержали и доставили в суд, который в результате отклонил ходатайство следствие об аресте подозреваемого. Сам парламентарий не признает себя виновным и утверждает, будто его оговорили руководители одной из компаний, похитившие более трех миллиардов рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU