2019-03-15T17:25:15+03:00
Общество

Суд не стал арестовывать депутата Госдумы Белоусова по обвинению во взяточничестве

По версии следствия, бывший губернатор Михаил Юревич и парламентарий Вадим Белоусов получили около 3,5 млрд. рублей
Александр ГРИШИН@orgstruk
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Белоусов уже заявил, что не признает себя виновным и что не имеет к взятке никакого отношения. Фото: Анна Исакова/ТАССБелоусов уже заявил, что не признает себя виновным и что не имеет к взятке никакого отношения. Фото: Анна Исакова/ТАСС
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Главу не самой бедной семьи из числа парламентского корпуса России Вадима Белоусова чуть было не взяли под стражу в здании Ленинского суда Екатеринбурга. С ходатайством об аресте парламентария в суд вышел Следственный комитет, обвиняющий депутата Госдумы в получении вместе с группой подельников взятки «в особо крупном размере», а самого Белоусова задержали в первой половине дня в пятницу и доставили в суд, где и рассматривается вопрос о его аресте. В результате после длительного перерыва суд отказал СК в удовлетворении его ходатайства и оставил парламентария на свободе.

Следствие считает, что «с мая 2010 года по январь 2014 года губернатор Челябинской области Михаил Юревич (с 2014-го бывший – прим. авт.) и депутат Белоусов, действуя в составе организованной группы совместно с другими соучастниками в Москве и Челябинске, получили за оказание общего покровительства от представителей холдинга «Автобан» взятку в размере почти 3,4 млрд рублей». Белоусову могут предъявить обвинение сразу по нескольким статьям УК РФ - части 6 ст. 290 («Получение взятки в особо крупном размере»), части 5 ст. 291 («Дача взятки в особо крупном размере») и части 4 ст. 291.1 («Посредничество во взяточничестве»). Получается, что Белоусов, как утверждает следствие, и брал, и передавал, и посредничал – полный букет. Уголовное дело, кстати, было возбуждено еще в 2017-м. Экс-губернатор Юревич, вообще, находится в международном розыске и заочно арестован решением Свердловского областного суда.

В 2017-м для Белоусова прозвучал первый тревожный звоночек, а 6 декабря 2018-го не замеченным большинством для депутата уже вовсю зазвонил колокол – в этот день Госдума дала согласие Генпрокуратуре на снятие депутатской неприкосновенности с Вадима Владимировича и возбуждение в его отношении уголовного дела за получение взятки. К этому времени Вадим Белоусов уже был членом партии «Справедливая Россия» и членом ее фракции в парламенте, хотя в Госдуму предыдущего состава избирался по спискам «Единой России».

Стоит отметить, что Вадим Белоусов и сам не бедный человек, но его жена – настоящая бизнес-вумен. Собственные доходы депутата на протяжении последних лет не выходили за пределы разумного: 2014 – 4,3 млн рублей, 2016-й – 4,7 млн, 2017-й – 6,37 млн. А вот доходы супруги в десятки раз больше: в 2014-м – 59,4 млн, в 2016-м – 47,2 млн, а вот в 2017-м произошел резкий скачок благосостояния супруги депутата – 266,7 млн. Количество жилых и нежилых зданий и помещений и земельных участков в собственности супруги подбирается к трем десяткам, в том числе, по итогам 2017-го в этом перечне зафиксирована и недвижимость за рубежом – дом и земельный участок в Испании. А еще супруга очень любит хорошие немецкие иномарки – «Мерседес» и БМВ разных марок. Успешна в бизнесе и теща депутата, которая является учредительницей и обладателем разных пакетов акций в целом ряде челябинских компаний – от производителей макарон до фирм-застройщиков и так далее. Кстати, 75-летняя теща также фигурирует в одном из уголовных дел по взяточничеству.

Впрочем, ситуация, когда депутаты уже становятся похожи на альфонсов, живущих на содержании своих безумно талантливых в бизнесе жен, тещ и прочих родственников, уже стала закономерностью. И может быть одним из симптоматичных главных «флажков», на которые правоохранительным органам следует обращать внимание при поиске коррупционеров во власти.

Сам Белоусов уже заявил, что не признает себя виновным и что не имеет взятке никакого отношения, а его оговорили руководители одной из компаний, которые и похитили более 3-х миллиардов рублей, после чего скрылись за границей. В итоге суд не удовлетворил нынешнее ходатайство следствия и не санкционировал арест депутата. Что, впрочем, вовсе не означает, что с депутата были сняты все подозрения, и что следствие по этому уголовному делу прекращено.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

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ИСТОЧНИК KP.RU

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