Гильдия пекарей спрогнозировала рост цен на хлеб в 2019 году на 5%

СЕГОДНЯ 13:00 2019-03-16T13:00:44+03:00

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В Российской гильдии пекарей и кондитеров (РОСПиК) ожидают в текущем году рост цен на хлеб из пшеничной муки 1 и 2 сортов на 5-6%. Подорожание хлеба и хлебобулочных изделий, как отметили в гильдии, будет постепенным в течение всего года.

"По имеющимся данным (Федстат), средние потребительские цены в январе 2019 года на хлеб из пшеничной муки 1 и 2 сортов снизились к предыдущему месяцу в целом по России на 1,1%, на хлеб из пшеничной муки высшего сорта остались на уровне декабря 2018 года, а на хлеб из ржаной муки и смеси ржаной и пшеничной выросли на 0,9%", - рассказ РИА Новости представитель РОСПиК.

При этом он подчеркнул, что транспортные услуги и упаковка оказывает на цены хлебобулочной продукции незначительное влияние.

Эксперты Аналитического центра при правительстве, как ранее писал сайт kp.ru, прогнозировали в связи с ростом НДС 2019 году, повышение цен буквально на все, в том числе и на социально значимые товары, такие как сахар, хлеб, яйца, свинина и молоко. Цены на продукты вырастут в среднем на 4-11%. Больше всего поднимутся цены на сахар - на 11%, молоко и хлеб - примерно на 6%.

ИСТОЧНИК KP.RU