Facebook заблокировал 1,5 миллионов видео со стрельбой в Новой Зеландии
Facebook удалил 1,5 миллиона видео, на которой запечатлена стрельба в Крайстчерче в Новой Зеландии. Об этом заявил представитель компании в Новой Зеландии Мия Гарлик.
- В первые 24 часа мы удалили 1,5 миллионов записей атаки (от пользователей – ред.) по всему миру, из которых 1,2 миллиона были блокированы при загрузке, - прокомментировал Гарлик в Twitter.
Модераторы соцсети продолжают работать круглосуточно, чтобы удалить соответствующий контент. В том числе и отредактированные версии записи, на которых не показаны сцены насилия.
Напомним, в пятницу, 15 марта, в двух мечетях Крайстчерча в Новой Зеландии произошла стрельба, в результате которой погибли 50 человек, еще 50 пострадали. Правительство страны назвало произошедшее терактом.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что полиция задержала четырех обвиняемых в организации нападений, однако несколько преступников все еще могут находится на свободе. Среди них 28-летний уроженец Австралии Брентон Таррант, который, предположительно, снимал все зверства в мечетях на Go Pro и вел прямую трансляцию в интернет.
Стрельба в мечетях Новой Зеландии.Террорист застрелил 49 человек в двух мечетях в Новой Зеландии. Он убивал всех, кто попадался ему на пути. При этом, вел видеотрансляцию в соцсетях. Этот день уже назвали одни из самых трагических для Новой Зеландии
ИСТОЧНИК KP.RU