2019-03-15T06:47:18+03:00
Происшествия

Полиция Новой Зеландии задержала подозреваемого в стрельбе в мечети

По данным местных СМИ, бойню в мечети города Крайстчерч устроил австралиец ультраправых взглядов
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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На месте происшествия работают бригады «Скорой помощи»На месте происшествия работают бригады «Скорой помощи»Фото: REUTERS
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Полиция задержала подозреваемого в расстреле людей в мечети новозеландского города Крайстчерч, его имя пока не называется, сообщает газета New Zealand Herald. Стражи порядка предупредили местных жителей, что остальные вооруженные злоумышленники все еще на свободе.

По данным издания, одним из стрелков, предположительно, является гражданин Австралии с ультраправыми взглядами. Отмечается, что перед нападением австралиец опубликовал в Интернете «манифест» на 37 страницах, в котором сообщил о своих намерениях.

Ознакомившийся с этим документом эксперт по вопросам безопасности Артур Бьюкенен заявил телеканалу 1 News, что автор этого «манифеста» – явный сторонник теории превосходства белой расы.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, 15 марта неизвестные открыли стрельбу по людям, собравшимся в мечети Крайстчерча на пятничную молитву. В здании в тот момент находилось около 300 прихожан. В результате, по предварительным данным, погибли как минимум девять человек, ранены десятки людей.

По словам очевидцев, нападающих было как минимум двое. Полиция оцепила мечеть и все прилегающие к ней улицы, на месте работают бригады «Скорой помощи».

ИСТОЧНИК KP.RU

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