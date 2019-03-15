Премьер-министр Австралии назвал стрельбу в Новой Зеландии терактом

СЕГОДНЯ 09:43 2019-03-15T09:58:54+03:00

В результате теракта погибли не менее 40 человек Фото: REUTERS

Скотт Моррисон жестко осудил экстремистскую атаку, направленную на ни в чем неповинных прихожан мечетей

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Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон официально назвал терактом стрельбу в мечетях новозеландского города Крайстчерч. Соответствующее заявление было сделано в пятницу, 15 марта, вскоре после трагедии.

"Я осуждаю эту жестокую, экстремистскую, террористическую атаку правого толка, в результате которой погибло так много ни в чем неповинных новозеландцев, совершавших мирные богослужения в своих мечетях", - написал глава австралийского правительства на своей странице в Twitter.

Напомним, что ранее в пятницу группа неизвестных атаковала сразу несколько мусульманских учреждений, в которых на тот момент находились сотни людей. К настоящему моменту число погибших достигло 48 человек, еще больше прихожан были ранены.

Сайт kp.ru писал о том, что полиция задержала четырех обвиняемых в организации нападений, однако несколько преступников все еще могут находится на свободе. Среди них 28-летний уроженец Австралии Брентон Таррант, который, предположительно, снимал все зверства в мечетях на Go Pro и вел прямую трансляцию в интернет.

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн подчеркнула, что никто из задержанных не числился в списках правоохранительных органах.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/697305" frameborder="0"></iframe> Полиция отвечает на стрельбу в мечети Крайстчерч.

ИСТОЧНИК KP.RU