Премьер-министр Австралии назвал стрельбу в Новой Зеландии терактом
Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон официально назвал терактом стрельбу в мечетях новозеландского города Крайстчерч. Соответствующее заявление было сделано в пятницу, 15 марта, вскоре после трагедии.
"Я осуждаю эту жестокую, экстремистскую, террористическую атаку правого толка, в результате которой погибло так много ни в чем неповинных новозеландцев, совершавших мирные богослужения в своих мечетях", - написал глава австралийского правительства на своей странице в Twitter.
Напомним, что ранее в пятницу группа неизвестных атаковала сразу несколько мусульманских учреждений, в которых на тот момент находились сотни людей. К настоящему моменту число погибших достигло 48 человек, еще больше прихожан были ранены.
Сайт kp.ru писал о том, что полиция задержала четырех обвиняемых в организации нападений, однако несколько преступников все еще могут находится на свободе. Среди них 28-летний уроженец Австралии Брентон Таррант, который, предположительно, снимал все зверства в мечетях на Go Pro и вел прямую трансляцию в интернет.
Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн подчеркнула, что никто из задержанных не числился в списках правоохранительных органах.
Полиция отвечает на стрельбу в мечети Крайстчерч.
ИСТОЧНИК KP.RU