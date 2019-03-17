Опрос показал отношение жителей Украины к россиянам

СЕГОДНЯ 12:57 2019-03-17T13:19:16+03:00

В исследовании приняло участие более 20 тысяч украинцев

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Подавляющее большинство жителей Украины положительно относятся к русским. Об этом свидетельствуют данные опроса NewsOne.

Результаты исследования показали в эфире одной из программ местного телеканала. В опросе приняли участие 21552 человека.

Итак, 98 процентов ответили, что позитивно относятся к русским, и лишь два процента респондентов заявили о негативном отношении.

Несколько месяцев назад Киевский международный институт социологии (КМИС) выявил, что 29,9 процента граждан Украины поддерживают изучение в школах русского языка в том же объеме, что и украинского.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что украинцы стали лучше относиться к россиянам. Половина из них не хочет закрытых границ, виз и таможен с Россией. В октябре прошлого года исследователи из России (Левада-центр) и из Украины (Киевский институт социологии) провели совместный опрос. Половина опрошенных честно признались, что не имеют ничего против россиян

ИСТОЧНИК KP.RU