Украинцы стали лучше относиться к россиянам

СЕГОДНЯ 19:40 2018-10-10T20:11:35+03:00

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Социологи решили разобраться, что думают друг о друге два братских народа. Исследователи из России (Левада-центр) и из Украины (Киевский институт социологии) провели совместный опрос. Выясняли, как русские относятся к украинцам, а украинцы к русским. Результаты поражают.

Оказывается, за три последних года украинцы стали лучше относиться к России. Половина опрошенных честно признались, что не имеют ничего против россиян. Не верите? Посмотрите на цифры. Отношения России и Украины должны быть независимыми, но дружественными: с открытыми границами без виз и таможен — так ответили 50 процентов жителей Украины.

На Украине растет любовь к РоссииФото: Дмитрий ПОЛУХИН

- Все отвечали исходя из здравого смысла. Тут нужно отбросить давление новостей и передач по телевизору, которое есть и с той, и с другой стороны, - поделился с «КП» декан Высшей школы телевидения МГУ Виталий Третьяков. - Украинцы устали от войны в Донбассе. Украинцы понимают, что российских войск там нет. Киевская пропаганда работает очень топорно, к ней пропадает доверие, хотя нельзя сказать, что эффекта от нее никакого нет. Украинцы едут в Россию на заработки, у многих на Украине и в России живут родственники - общение и родственная связь играют в дружбе стран важную роль. Ну и вся вина за конфликт падает на киевскую власть - до ее прихода этих проблем не было.