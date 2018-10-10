2018-10-10T20:11:35+03:00
Политика

Украинцы стали лучше относиться к россиянам

Половина из них не хочет закрытых границ, виз и таможен с Россией [инфографика]
Роман ГОЛОВАНОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
За три последних года украинцы стали лучше относиться к России.За три последних года украинцы стали лучше относиться к России.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Социологи решили разобраться, что думают друг о друге два братских народа. Исследователи из России (Левада-центр) и из Украины (Киевский институт социологии) провели совместный опрос. Выясняли, как русские относятся к украинцам, а украинцы к русским. Результаты поражают.

Оказывается, за три последних года украинцы стали лучше относиться к России. Половина опрошенных честно признались, что не имеют ничего против россиян. Не верите? Посмотрите на цифры. Отношения России и Украины должны быть независимыми, но дружественными: с открытыми границами без виз и таможен — так ответили 50 процентов жителей Украины.

На Украине растет любовь к России Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

На Украине растет любовь к РоссииФото: Дмитрий ПОЛУХИН

- Все отвечали исходя из здравого смысла. Тут нужно отбросить давление новостей и передач по телевизору, которое есть и с той, и с другой стороны, - поделился с «КП» декан Высшей школы телевидения МГУ Виталий Третьяков. - Украинцы устали от войны в Донбассе. Украинцы понимают, что российских войск там нет. Киевская пропаганда работает очень топорно, к ней пропадает доверие, хотя нельзя сказать, что эффекта от нее никакого нет. Украинцы едут в Россию на заработки, у многих на Украине и в России живут родственники - общение и родственная связь играют в дружбе стран важную роль. Ну и вся вина за конфликт падает на киевскую власть - до ее прихода этих проблем не было.

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Роман ГОЛОВАНОВ

 
Читайте также
Новости 24
Стало известно о возможной встрече Путина и Трампа в День святого Валентина
МИД РФ заявил, что Bellingcat получает информацию от западных спецслужб
Мутко может объявить о возвращении на должность президента РФС 11 октября
Адвокат Кокорина заявил, что футболист просто не успел приехать на допрос
В Пентагоне назвали преимущество российского оружия над американским
«Буду просить папу, чтобы он не строго наказывал»: Путин пообщался с Хабибом Нурмагомедовым
Лукашенко исключил возможность вступления Белоруссии в состав России
"Нафтогаз" сообщил, что удержал с "Газпрома" девять миллионов долларов
Кокорин не явился на допрос по делу о драке в московском кафе
Путин заявил, что борьба с допингом не является только внутренней проблемой России
В МИД упрекнули Болгарию за осквернение советских памятников
МИД РФ прорабатывает возможность встречи Лаврова и Болтона в Москве
В Москве появятся «удобные переходы» для пешеходов
В МИД Венгрии вызвали украинского посла из-за публикаций сайта "Миротворец"
Ученые: загрязнение воздуха провоцирует рак ротовой полости
Турция заявила о завершении вывода тяжелого вооружения из сирийского Идлиба
Песков: никакой работы по подготовке изменений в Конституцию в Кремле не ведется
Глава ФБР обвинил китайских хакеров в попытках присвоения идей США
Москва потребовала от Киева немедленно освободить Вышинского
В Уганде девушка вышла замуж за саму себя из-за настойчивых родственников
Мамаев явился на допрос в московскую полицию
«На остальное есть программы с Малаховым»: Дзюба заявил, что в сборной не обсуждают инцидент с Кокориным и Мамаевым
Кокорина и Мамаева принудительно привезут в ГУ МВД для допроса
Набиуллина: повышение ставки ЦБ позволит удешевить ипотеку
Эксперт рассказал о новом оружие, которое придет на смену ПМ
Полиция Киева задержала активиста, который облил журналистку кефиром
МИД ответил на заявления Японии относительно учений на Курилах
Греция предложила США разместить в республике новые военные базы
Главный тренер сборной России заявил, что инцидент с Кокориным и Мамаевым не касается команды