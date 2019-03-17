Похороны Юлии Началовой пройдут 21 марта на Троекуровском кладбище
Похороны Юлии Началовой пройдут в ближайший четверг, 21 марта, на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом сообщила пиар-директор певицы Анна Исаева.
«Юля будет похоронена на Троекуровском кладбище, улица Рябиновая, 24, в четверг, 21 марта», - сказала официальный представитель артистки.
Также Исаева уточнила, что в тот же день состоится и прощание с Началовой. «Прощание с Юлией в Траурном зале с 12 до 14 часов», - приводит ее слова ТАСС.
Напомним, как писал сайт kp.ru, Юлия Началова умерла в минувшую субботу, 16 марта. Она скончалась в одной из московских больниц. По предварительным данным, причиной смерти певицы стала остановка сердца. Артистке было всего 38 лет.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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