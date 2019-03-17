Похороны Юлии Началовой пройдут 21 марта на Троекуровском кладбище

СЕГОДНЯ 16:06 2019-03-17T16:06:13+03:00

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Похороны Юлии Началовой пройдут в ближайший четверг, 21 марта, на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом сообщила пиар-директор певицы Анна Исаева.

«Юля будет похоронена на Троекуровском кладбище, улица Рябиновая, 24, в четверг, 21 марта», - сказала официальный представитель артистки.

Также Исаева уточнила, что в тот же день состоится и прощание с Началовой. «Прощание с Юлией в Траурном зале с 12 до 14 часов», - приводит ее слова ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Юлия Началова умерла в минувшую субботу, 16 марта. Она скончалась в одной из московских больниц. По предварительным данным, причиной смерти певицы стала остановка сердца. Артистке было всего 38 лет.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/696426" frameborder="0"></iframe> Творческий путь Юлии Началовой.

ИСТОЧНИК KP.RU