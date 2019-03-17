Лечащий врач Началовой: "У Юли не было ни диабета, ни волчанки. Ее жизнь унесла случайность"

Полгода назад Юля проходила лечение у главного врача клиники "Можайка 10" Василия Шурова. Как утверждает врач, тогда Юлию хорошо подлечили и певица была вполне здоровой. Что же тогда унесло жизнь певицы?

- Юлия Началова была вашей пациенткой?

- Да, Юлия проходила лечение полгода назад. Сейчас уже пошли домыслы про алкоголь, наркотики, ведь я сам - нарколог. Но заявляю с полной ответственностью, ничего этого не было. Юля не была зависима, не пила, не употребляла наркотики. Она проходила лечение в связи с подагрой. Упала в обморок, после чего пришла в клинику к неврологу. Но уже в клинике выяснилось, что невролог здесь не нужен, у нее нарушена функция почек, как следствие подагры.

- После смерти Юлии выясняется, что она страдала букетом болезней. И диабет, и волчанка и чего только не…

- Нет, у нее не было ни диабета, ни волчанки. Поджелудочная железа была в идеальном состоянии, глюкоза была в норме, если только за эти полгода не произошло чего-то из ряда вон выходящего, и болезнь неожиданно возникла...Полгода назад Юля не была тяжелобольной, если не считать подагры. Подагра, к сожалению, была запущена, страдала функция почек. Но руки вы ее видели, она их и не скрывала...

Врач артистки Василий Шуров согласился ответить на вопросы "Комсомольской правды"Фото: Личный архив

- Но логично предположить, что гангрена стала следствием заболевания диабетиков - диабетической стопы, когда малейшая царапина на ноге может привести к ампутации.

- Нет, дело не в диабете. Даже если болезнь возникла в те полгода, что Юля не наблюдалась у нас, за столько короткое время она не могла привести к гангрене и ампутации. Самое страшное, что Юлю убила случайность. Натерла ногу, попала инфекция, развилась гангрена. До последнего мы не думали, что все так кончится. Ничего не предвещало.

- Сейчас в сетях говорят, что причиной смерти могло стать чрезмерное похудение на 25 килограммов.

- Честно говоря, не видел Юлю чрезмерно похудевшей. Она была в стабильном весе. Жестких бадов не использовала, из-за болезни она придерживалась достаточно строгой диеты, не ела мяса, определенных видов рыбы.

У Юли не было ни диабета, ни волчанки. Ее жизнь унесла случайностьФото: GLOBAL LOOK PRESS

- Повлияла ли подагра на болезнь?

- Понимаете, она действительно мучилась от заболевания. Ей приходилось терпеть адские боли, суставы сильно воспалялись, увеличивались в размере. Но от подагры люди не умирают. Другое дело, что из-за болезни у нее была сильная деформация стопы, Юля даже носила специальные расширенные модели обуви, чтобы не передавливать ногу, не нарушить кровообращения. Возможно, она поменяла обувь, а та - натерла ногу. Но я не видел ее ноги, когда она поступила в больницу, поэтому однозначно утверждать не могу.

- Удивляет такое отношение к себе обеспеченного человека. У нее образовалась рана на ноге, а она просто заливала ее лидокаином, пока не довела до свища.

- Проблема была в том, что Юля никогда не жаловалась и привыкла терпеть боль. В дни, когда подагра обострялась - она терпела адские боли, это как собака в руку вцепилась. Но она терпела, продолжала выступать. Когда она попала к нам в клинику, мы неделю уговаривали ее госпитализироваться, говорили: Юль, почки садятся, надо. Мы подберем тебе адекватную терапию. Она легла в стационар, когда ей стало совсем невмоготу.

Сейчас в сетях говорят, что причиной смерти могло стать чрезмерное похудение на 25 килограммовФото: GLOBAL LOOK PRESS

- Но что это, если не наплевательское отношение к себе.

- Не наплевательское. Юля - умница, труженица, она много работала, давала концерты, участвовала в каких-то благотворительных программах. По-хорошему, конечно, ей бы бросить весь этот шоу-бизнес, потому что он не для ее здоровья, но не было у нее богатых спонсоров, а деньги были нужны. Кроме того, ее нужно было постоянно убеждать и мотивировать: Юля, ты молодец, ты много делаешь, но всех денег не заработаешь. Когда ее ставили перед фактом, говорили строго: Юля, надо, - она не сопротивлялась. Я не могу сказать о наплевательском отношении к здоровью. Она была нормальный с критикой, человек, соблюдала диету, была строга к себе. То, что с ней случилось - роковая случайность.

- Если бы она попала в зарубежную клинику - ее смогли бы вытащить?

- Мы переоцениваем зарубежную медицину. У нее подагру в Америке лечили обезболивающими, пока не запустили. Нет, думаю, наши врачи сделали все, что могли.

- Спасла бы Юлю немедленная ампутация? Она попала в клинику еще 8 марта...

- Сначала тяжесть заболевания недооценили. Пошло воспаление, она приехала в клинику, там почистили, успокоили, заверили, что все хорошо. А пошел сепсис. Для того чтобы делать ампутацию, нужно согласие больного. Пока Юля была в сознании, она говорила: какаяампутация, нельзя, спасайте ногу. Потом впала в кому, разрешение взяли у родственников, но было уже поздно. Ситуация необратимая, врачи работали по жестким алгоритмам… Но вы поймите, что все разговоры про ампутацию - гадания на кофейной гуще. Была бы она жива, если бы сделали ампутацию сразу - кто знает. Последние месяцы я ее не лечил, врать и придумывать не могу. У нас была договоренность, что если будет проблемы, она даст обратно связь. Юля не дала обратно связи.

В свое время Юля не хотела говорить и о том, что у нее подаграФото: GLOBAL LOOK PRESS

- Почему она попала не в вашу больницу?

- Потому что был экстренный случай.

- Почему она скрывала свою болезнь и менеджер говорила, что Юля отдыхает, в то время как Юля умирала?

- В артистической среде принято скрывать свои болячки. Никому не нужен больной артист, никто не хочет с такими связываться. неудивительно, что и Юля не хотела рассказывать о своих проблемах. Я знаю менеджера, Исаеву, она человек старой школы, поэтому все, что она говорила - исходило от самой Юли, которая не хотела, чтобы все узнали о том, что она в больнице. В свое время Юля не хотела говорить и о том, что у нее подагра, и все это всплыло случайно, когда ее обвинили, будто она пьяная за рулем. Тогда пришлось выступить мне, говорить, что у нее подагра, а при подагре спиртное запрещено, это провоцирует адские боли.

- Какие выводы можно сделать нам, простым людям из этой ситуации?

Что тут скажешь. Здоровье самое ценное и кроме нас, никто о нас не позаботится. Люди, будьте бдительны, проходите профилактику, а если что-то не так - не ждите, вприпрыжку бегите к врачу. Посмотрите на Юлю. Она горела как свечка в три дня, а виной всему - случайность.