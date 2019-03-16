В субботу, 16 марта, появилась информация о том, что умерла певица Юлия Началова. Как стало известно, артистка скончалась в больнице на 39-м году жизни.

Печальную новость сообщила PR-директор певицы Анна Исаева. «Час назад перестало биться сердце нашей Юли», - написала она на своей странице в Instagram.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, Юлия Началова попала в одну из московских клиник еще 11 марта. При этом точной информации о причинах госпитализации не было. Между тем сама 38-летняя певица рассказывала о том, что страдает подагрой, а, по словам близких девушки, у нее были еще сахарный диабет и системная красная волчанка.

Стоит отметить, что на днях состояние Началовой резко ухудшилось, и врачи были вынуждены ввести его в искусственную кому. А ранее в субботу стало известно, что артистка перенесла операцию. Причем, по некоторым данным, хирургическое вмешательство привело к обильному кровотечению, которое врачам не сразу удалось остановить.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/697573" frameborder="0"></iframe> Умерла Юлия Началова.

СПРАВКА «КП»

Юлия Началова - российская певица, актриса и телеведущая.

Родилась 31 января 1981 года в Воронеже. С раннего возраста у Юлии проявились способности к пению. Когда будущей артистке было два года, отец начал заниматься с ней вокалом. А в пять лет Началова уже пела на профессиональной сцене.

Важным событием в творческой жизни юной певицы стало участие в телевизионном конкурсе «Утренняя звезда» в 1991-1992 годах, в котором она одержала победу.

В 1995 году вышел первый альбом Юлии Началовой «Ах, школа, школа». В том же году артистка приняла участие в международном вокальном конкурсе Big Apple-95 и, несмотря на конкуренцию в лице Кристины Агилеры и Дины Браун, победила в нем.

Проблемы же со здоровьем у Юлии начались еще в начале 2000-х годов: тогда появилась информация о том, что Началова страдает нервной анорексией.

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