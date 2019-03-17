Венесуэльские военные сняли авиакрушение изнутри самолета

СЕГОДНЯ 18:00 2019-03-17T18:00:25+03:00

Один из военнослужащих снимал полет на камеру Фото: кадр с видео

По неофициальной информации, на борту разбившегося воздушного судна находились четыре человека, двое из которых погибли [видео]

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В воскресенье, 17 марта, в сети появилось видео крушения легкомоторного самолета Cessna 206, снятое изнутри воздушного судна. Речь идет об авиакатастрофе, произошедшей11 марта на юго-востоке венесуэльского штата Боливар.

По некоторым данным, в момент ЧП на борту самолета находились военные - сержант-пилот и три полковника вооруженных сил боливарианской республики, которые направлялись к месту прохождения службы. При этом один из пассажиров снимал полет на камеру, в итоге же на видео попал и момент столкновения воздушного судна с землей.

Венесуэльские военные сняли авиакрушение изнутри самолёта.

Кстати, по неофициальной информации, в результате той авиакатастрофы погибли два венесуэльских офицера, сообщает ACN.

Напомним, как писал сайт kp.ru, о крушении легкого самолета модели Cessna 206 стало известно в минувший вторник, 12 марта. Как тогда уточнялось, воздушное судно упало 11 марта в районе Гран-Сабана.

ИСТОЧНИК KP.RU