2019-03-17T18:00:25+03:00
В мире

Венесуэльские военные сняли авиакрушение изнутри самолета

По неофициальной информации, на борту разбившегося воздушного судна находились четыре человека, двое из которых погибли [видео]
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Один из военнослужащих снимал полет на камеруОдин из военнослужащих снимал полет на камеруФото: кадр с видео
Изменить размер текста:

В воскресенье, 17 марта, в сети появилось видео крушения легкомоторного самолета Cessna 206, снятое изнутри воздушного судна. Речь идет об авиакатастрофе, произошедшей11 марта на юго-востоке венесуэльского штата Боливар.

По некоторым данным, в момент ЧП на борту самолета находились военные - сержант-пилот и три полковника вооруженных сил боливарианской республики, которые направлялись к месту прохождения службы. При этом один из пассажиров снимал полет на камеру, в итоге же на видео попал и момент столкновения воздушного судна с землей.

Венесуэльские военные сняли авиакрушение изнутри самолёта.

Кстати, по неофициальной информации, в результате той авиакатастрофы погибли два венесуэльских офицера, сообщает ACN.

Напомним, как писал сайт kp.ru, о крушении легкого самолета модели Cessna 206 стало известно в минувший вторник, 12 марта. Как тогда уточнялось, воздушное судно упало 11 марта в районе Гран-Сабана.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Матч Спартак - Зенит: Ракицкий, Азмун и Барриос начнут матч с первых минут у гостей
Матч Спартак - Зенит: в стартовом составе москвичей капитаном выйдет Глушаков, Жиго в запасе
В Кремле прокомментировали заявление Болтона о переговорах по разоружению
Болтон допускает переговоры США и РФ по разоружению
В Сирии из-за авиаударов международной коалиции погибли мирные жители
Порошенко пообещал «сделать шаги» для возвращения Крыма и Донбасса
В Киеве осквернили и ограбили храм Георгия Победоносца
Эксперт назвал действия протестующих в Сербии «попыткой госпереворота»
Поляки попросили США помочь взыскать репарации с России
В Мосгордуме прокомментировали предложение увековечить имя Началовой
Пушков прокомментировал заявление украинской журналистки о жителях Крыма
Похороны Юлии Началовой пройдут 21 марта на Троекуровском кладбище
Путин 18 марта посетит Крым и Севастополь
Ученые назвали первые симптомы развития подагры