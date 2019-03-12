2019-03-12T05:06:36+03:00
Происшествия

В Венесуэле разбился небольшой самолет с офицерами ВС

Причины крушения пока неизвестны
Юлия ДИВЕЕВА
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Небольшой самолет разбился в ВенесуэлеНебольшой самолет разбился в ВенесуэлеФото: СОЦСЕТИ
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На востоке Венесуэлы в штате Боливар потерпел крушение легкий самолет модели Cessna 206. Он упал 11 марта в районе Гран-Сабана.

Как передает газета El Nacional, на борту воздушного судна находились трое полковников вооруженных сил страны и один старший сержант.

Пока неизвестно, удалось ли кому-либо из военнослужащих выжить. Причинах аварии также пока не сообщаются. Самолет принадлежал Aerotransporte La Montaña.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 3 февраля в калифорнии разбился двухмоторный самолет Cessna 414A. ЧП произошло в городе Йорба-Линда (штат Калифорния, США), вскоре после взлета из муниципального аэропорта Фуллертон. Летательный аппарат упал на жилой район, в результате чего два человека погибли и еще двое были госпитализированы с ранениями. Самолет от удара загорелся, и пожарным пришлось бороться с огнем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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