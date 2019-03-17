Порошенко освистали на встрече с избирателями в Киеве
В воскресенье, 17 марта, кандидата в президенты Украины и действующего главу незалежной Петра Порошенко освистали на его очередной агитационной встрече с избирателями. Инцидент произошел на Михайловской площади в Киеве, когда политик вместе с супругой Мариной вышел на сцену.
При этом, по словам очевидцев, из толпы то и дело слышались выкрики: «Позор», «Мародер» и «Порошенко, пошел прочь».
Однако среди собравшихся нашлись и сторонники нынешнего украинского лидера, которые сначала просто пытались перекричать своих оппонентов, а затем начали вырывать у них из рук транспаранты, передает РИА Новости.
Порошенко освистали на встрече с избирателями в Киеве.
Кстати, отметим, скандалы сопровождают большую часть последних предвыборных мероприятий Порошенко. А в минувшую субботу, 16 марта, в Киеве националисты устроили акцию протеста против хищений в армии, о которых недавно рассказали журналисты. При этом, как писал сайт kp.ru, протестующие дошли до президентской администрации и закидали преградивших им путь полицейских плюшевыми игрушками-поросятами.
ИСТОЧНИК KP.RU
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