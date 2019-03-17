СЕГОДНЯ 18:59 2019-03-17T18:59:23+03:00

Когда президент Украины вышел на сцену, из толпы раздались выкрики: «Позор» и «Пошел прочь» [видео]

Изменить размер текста: A A

В воскресенье, 17 марта, кандидата в президенты Украины и действующего главу незалежной Петра Порошенко освистали на его очередной агитационной встрече с избирателями. Инцидент произошел на Михайловской площади в Киеве, когда политик вместе с супругой Мариной вышел на сцену.

При этом, по словам очевидцев, из толпы то и дело слышались выкрики: «Позор», «Мародер» и «Порошенко, пошел прочь».

Однако среди собравшихся нашлись и сторонники нынешнего украинского лидера, которые сначала просто пытались перекричать своих оппонентов, а затем начали вырывать у них из рук транспаранты, передает РИА Новости.

Порошенко освистали на встрече с избирателями в Киеве.

Кстати, отметим, скандалы сопровождают большую часть последних предвыборных мероприятий Порошенко. А в минувшую субботу, 16 марта, в Киеве националисты устроили акцию протеста против хищений в армии, о которых недавно рассказали журналисты. При этом, как писал сайт kp.ru, протестующие дошли до президентской администрации и закидали преградивших им путь полицейских плюшевыми игрушками-поросятами.

ИСТОЧНИК KP.RU